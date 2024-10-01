Поддержка Украины обходится нам дешевле, чем обошлась бы прямая война с Путиным, – Рютте

Марк Рютте, который 1 октября официально приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО, заявил о необходимости поддерживать Украину. Он подчеркнул, что инвестиции в помощь Киеву значительно меньше, чем если бы напрямую пришлось воевать с Россией.

Видео дня

Об этом Рютте сказал в Брюсселе на своей первой пресс-конференции как нового руководителя НАТО. Он с восторгом отозвался о храбрости украинцев.

Марк Рютте рассказал о своих поездках в воюющую Украину.

Что касается Украины, то я был в Украине несколько раз за последние годы: и в Одессе, и в Киеве, и в Буче, и в Харькове. Был недалеко от российской границы, где собственными глазами видел жестокость захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, и храбрость украинского народа в борьбе за свободу", – сказал он.

Рютте подчеркнул, что поддержка Киева – это правильно, ведь это также инвестиция в собственную безопасность, потому что независимая и демократическая Украина очень важна для мира и стабильности в Европе.

"Мы должны поддерживать Украину, потому что инвестиции в это значительно меньше, чем если бы нам напрямую пришлось бороться с Путиным", – подчеркнул Марк Рютте.

Напомним, 1 октября в Брюсселе состоялась церемония передачи полномочий генерального секретаря НАТО от Йенса Столтенберга к новому главе Альянса Марку Рютте. Рютте является решительным поклонником Украины и ее борьбы против российской агрессии. Он неоднократно выражал свою поддержку военной помощи Украине и подталкивал европейские страны к укреплению оборонных возможностей.

Как сообщал OBOZ.UA, новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина остается приоритетом НАТО. По его словам, путь Украины к членству в Европейском Союзе должен быть необратим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!