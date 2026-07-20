Подмосковье подверглось атаке дронов: поступают сообщения о нанесении ударов по крупнейшему логистическому хабу Wildberries, нефтебазе и промышленному парку. Фото и видео

Ранним утром 20 июля в Подольске Московской области РФ прогремели взрывы. После них в нескольких местах вспыхнули пожары.

Видео дня

Сообщается, что были атакованы логистический хаб российского маркетплейса Wildberries в Коледино, нефтебаза вблизи Подольска и логистический парк "Южные Врата" недалеко от Домодедово. Фото, видео и подробности с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на Московскую область

Первые сообщения о взрывах в Московской области появились в канале вскоре после 3 часов ночи.

"В Московской области куда-то хорошо попали, разгорается", – отмечали в Exilenova+, публикуя видео с места событий.

В разгар атаки на складах маркетплейса Wildberries в области наблюдалась, по определению Exilenova+ , "какая-то суета". На кадрах видно, как сотрудники бегают по территории и выскакивают из здания через окна

Главные истории дня

Около 4 часов утра в Exilenova+ сообщили об эвакуации из логистического центра.

"Три очага пожара вблизи Подольска", – так авторы канала описали ситуацию по состоянию на 03:52.

Об атаке на склад Wildberries сообщали россияне, работающие там.

"Горит склад Wildberries", – сообщили в Exilenova+ в 04:04.

В Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ геолоцировали кадры – и пришли к выводу: атаке подвергся один из крупнейших хабов компании.

"Беспилотники FP-1 поразили логистический комплекс Wildberries в Коледино (Московская область) — один из крупнейших и старейших распределительных центров компании! Координаты: 55.386353° 37.586176°", – говорится в сообщении.

В крупнейший сортировочный центр компании попали несколько дронов, добавили аналитики.

Также под ударом оказался индустриальный парк.

"Беспилотники также поразили логистический парк "Южные Врата" вблизи Домодедово. На месте сильный пожар. Координаты : 55.331994° 37.820009°", – отмечали в Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩

Эту информацию подтверждают и аналитики OSINT-сообщества world.militares.

"Кадры одного из пожаров, по всей видимости, на одном из складов, расположенных в индустриальном парке "Южные Врата". POV: 55.3417743524081, 37.80607806630077", – отмечается в сообщении.

Этот объект расположен недалеко от населенного пункта Белые Столбы.

"На месте начался масштабный пожар, некоторые склады уничтожены", – сообщили в Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩.

Также под ударом оказалась Подольская нефтебаза, писали российские СМИ.

Это попадание также подтвердили аналитики .

"Дроны поразили нефтебазу в Львовском. Координаты: 55.336252° 37.519813°", — отметили в Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩.

Новость дополняется