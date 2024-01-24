Поднялась стена огня: в Челябинской области России вспыхнул мощный пожар. Видео

В ночь на 24 января вблизи поселка Батуринский в Челябинской области России вспыхнул мощный пожар на мебельной фабрике. Огонь охватил более 3600 квадратных метров.

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Горела кровля фабрики. Об этом сообщили в Telegram МЧС России. Ближе к утру огонь удалось локализовать, а уже в 7:30 по киевскому времени полностью ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 22 января в российской Самаре вспыхнул мощный пожар в рамках так называемого Кировского рынка. Огонь охватил тысячу квадратных метров площади торговых павильонов. Местные власти заявили, что погибших и пострадавших нет.

На опубликованных в сети кадрах было видно, что шлейф черного дыма растянулся на огромное расстояние.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пожар, вспыхнувший в ночь на 19 января на нефтебазе в городе Клинце Брянской области РФ, тушили двое суток. В результате атаки БПЛА в ночь на 19 января там вспыхнули четыре резервуара с топливом общим весом более 3100 тонн.

– Российский нефтяной терминал компании "Новатек" остановил работу после атаки украинскими дронами. Он один из новейших и важнейших в РФ, работает на экспорт и поставляет топливо российским войскам.

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