'Подняли руки и пошли за дроном': оккупант рассказал, как сдался в плен ВСУ. Видео

Российский оккупант Игорь Сагитов вместе с семью другими захватчиками сдался в плен украинскому дрону. Мужчина поднял руки и пошел за беспилотником, который сопровождал их.

Свидетельства очередного пленного оккупанта обнародовал проект "Хочу найти". Россиянин рассказал, что служил в составе 132-й мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ. В украинский плен он попал в октябре 2025 года в населенном пункте Кучеров Яр Донецкой области.

По словам оккупанта, его первый танк был подбит, поэтому он вместе с другими оккупантами покинули технику. Впоследствии ему предоставили другой танк и снова отправили на задание, однако он отказался его выполнять.

"Я на половине дороги развернулся, приехал обратно. Тупые приказы, во-первых. Во-вторых, ну, грязь была, короче, не видно ничего было. Развернулся, короче, и не поехал. Видел наши трупы, очень много трупов по дороге", – рассказал оккупант.

Сагитов сообщил, что ожидал наказания за самовольное оставление части и рассчитывал на тюремный срок, однако после получения документов его снова отправили на фронт.

Кроме того, захватчик пожаловался на отсутствие должного обеспечения и действия командования. По его словам, страх попасть в плен оставался до последнего момента, однако желание выжить стало решающим.

"Боялся сдаться, в общем, так сказать, боялся плена. В последний момент, ну, жить захотелось, нас восемь, подняли руки, вышли на дорогу, пошли под птицу и сдались. Лучше сдаться в плен, живее будешь".

