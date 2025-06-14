'Поднялись в небо и остались там навеки': 11 лет назад российские захватчики сбили Ил-76 с украинскими десантниками

Ровно 11 лет назад, 14 июня 2014 года, российские захватчики сбили на Донбассе самолет Ил-76 с украинскими десантниками. Тогда в результате трагедии погибло 40 военнослужащих и 9 членов экипажа.

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Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ летел в составе конвоя из трех самолетов в аэропорт "Луганск". OBOZ.UA вспоминает подробности трагедии и имена погибших украинских бойцов.

Во время захода на посадку террористы атаковали украинский военно-транспортный самолет из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". После попадания вражеской ракеты борт загорелся и упал. Все 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа погибли.

25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада опубликовала имена военных и членов экипажа, которых убили российские захватчики:

Экипаж:

Подполковник Белый Александр Иванович, командир экипажа Майор Дьяков Михаил Олегович Капитан Скочков Игорь Иванович Капитан Телегин Сергей Анатольевич Старший лейтенант Буркавцов Владимир Владимирович Старший лейтенант Козолий Александр Владимирович Старший лейтенант Павленко Олег Анатольевич Прапорщик Ковалик Александр Сергеевич Прапорщик Ментус Виктор Владимирович

25-я отдельная воздушно-десантная бригада:

Старший лейтенант Бахур Виталий Владимирович Старший лейтенант Грабовой Валерий Николаевич Старший лейтенант Алтунин Валерий Владимирович Старший прапорщик Манулов Сергей Федорович Сержант Бабан Виталий Юрьевич Сержант Ковальчук Юрий Леонидович Сержант Шумаков Сергей Викторович Сержант Резников Евгений Сергеевич Сержант Кулибаба Руслан Николаевич Младший сержант Кудрявый Сергей Васильевич Младший сержант Гончаренко Сергей Валерьевич Младший сержант Кива Владислав Николаевич Младший сержант Коснар Павел Леонидович Старший солдат Шостак Сергей Михайлович Старший солдат Лифинцев Олег Васильевич Старший солдат Скалозуб Артем Валентинович Старший солдат Каменев Денис Сергеевич Старший солдат Кузнецов Антон Александрович Старший солдат Авдеев Константин Сергеевич Старший солдат Горда Анатолий Анатольевич Старший солдат Мирошниченко Сергей Александрович Солдат Добропас Сергей Витальевич Солдат Дубяга Станислав Викторович Солдат Коренченко Олег Владимирович Солдат Котов Александр Александрович Солдат Лисной Сергей Владимирович Солдат Москаленко Сергей Александрович Солдат Санжаровец Артем Евгеньевич Солдат Токаренко Игорь Александрович Солдат Шульга Андрей Николаевич Солдат Левчук Павел Николаевич Солдат Кривошеев Сергей Игоревич Солдат Самохин Антон Алексеевич Солдат Дмитренко Андрей Олегович Солдат Бондаренко Виталий Юрьевич Солдат Никонов Павел Сергеевич Солдат Проньков Ростислав Русланович Солдат Малышенко Тарас Сергеевич Солдат Гайдук Илья Витальевич Солдат Авраменко Александр Сергеевич

На тот момент гибель всех военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала наибольшей потерей с начала антитеррористической операции и наибольшей в то время одновременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости. В ходе расследования Служба безопасности установила, что атаку по украинскому Ил-76 организовывал командир батальона "Заря" Игорь Плотницкий, впоследствии возглавивший террористическую организацию "ЛНР". Также к теракту были причастны заместитель Плотницкого Андрей Патрушев и командир группы "Витязь" Александр Гуреев.

В свою очередь на скамье подсудимых по делу о гибели украинских военнослужащих в самолете Ил-76 оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняли в небрежном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям. В 2017 году суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Генерал пытался обжаловать решение суда в апелляции, но суд оставил приговор в силе. Позже Верховный суд Украины оправдал генерала.

Кроме того, в Днепре проходил суд по делу против террористов "ЛНР". В марте 2021 года Красногвардейский районный суд Днепра объявил приговор Плотницкому, Гурееву и Патрушеву – боевиков засудили до пожизненного лишения свободы. Также суд обязал террористов компенсировать каждой семье погибших военных по 500 тыс. гривен морального ущерба.

Напомним, 11 лет назад, 14 июня 2014 года, в Мариуполе российские захватчики расстреляли колонну украинских пограничников, которые направлялись в восточные регионы, чтобы заменить побратимов из мотоманевренной группы. Днем ранее, 13 июня, Вооруженные силы Украины освободили город от сепаратистов.

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