"Поднялись в небо и остались там навеки": 11 лет назад российские захватчики сбили Ил-76 с украинскими десантниками
Ровно 11 лет назад, 14 июня 2014 года, российские захватчики сбили на Донбассе самолет Ил-76 с украинскими десантниками. Тогда в результате трагедии погибло 40 военнослужащих и 9 членов экипажа.
Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ летел в составе конвоя из трех самолетов в аэропорт "Луганск". OBOZ.UA вспоминает подробности трагедии и имена погибших украинских бойцов.
Во время захода на посадку террористы атаковали украинский военно-транспортный самолет из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". После попадания вражеской ракеты борт загорелся и упал. Все 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа погибли.
25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада опубликовала имена военных и членов экипажа, которых убили российские захватчики:
Экипаж:
- Подполковник Белый Александр Иванович, командир экипажа
- Майор Дьяков Михаил Олегович
- Капитан Скочков Игорь Иванович
- Капитан Телегин Сергей Анатольевич
- Старший лейтенант Буркавцов Владимир Владимирович
- Старший лейтенант Козолий Александр Владимирович
- Старший лейтенант Павленко Олег Анатольевич
- Прапорщик Ковалик Александр Сергеевич
- Прапорщик Ментус Виктор Владимирович
25-я отдельная воздушно-десантная бригада:
- Старший лейтенант Бахур Виталий Владимирович
- Старший лейтенант Грабовой Валерий Николаевич
- Старший лейтенант Алтунин Валерий Владимирович
- Старший прапорщик Манулов Сергей Федорович
- Сержант Бабан Виталий Юрьевич
- Сержант Ковальчук Юрий Леонидович
- Сержант Шумаков Сергей Викторович
- Сержант Резников Евгений Сергеевич
- Сержант Кулибаба Руслан Николаевич
- Младший сержант Кудрявый Сергей Васильевич
- Младший сержант Гончаренко Сергей Валерьевич
- Младший сержант Кива Владислав Николаевич
- Младший сержант Коснар Павел Леонидович
- Старший солдат Шостак Сергей Михайлович
- Старший солдат Лифинцев Олег Васильевич
- Старший солдат Скалозуб Артем Валентинович
- Старший солдат Каменев Денис Сергеевич
- Старший солдат Кузнецов Антон Александрович
- Старший солдат Авдеев Константин Сергеевич
- Старший солдат Горда Анатолий Анатольевич
- Старший солдат Мирошниченко Сергей Александрович
- Солдат Добропас Сергей Витальевич
- Солдат Дубяга Станислав Викторович
- Солдат Коренченко Олег Владимирович
- Солдат Котов Александр Александрович
- Солдат Лисной Сергей Владимирович
- Солдат Москаленко Сергей Александрович
- Солдат Санжаровец Артем Евгеньевич
- Солдат Токаренко Игорь Александрович
- Солдат Шульга Андрей Николаевич
- Солдат Левчук Павел Николаевич
- Солдат Кривошеев Сергей Игоревич
- Солдат Самохин Антон Алексеевич
- Солдат Дмитренко Андрей Олегович
- Солдат Бондаренко Виталий Юрьевич
- Солдат Никонов Павел Сергеевич
- Солдат Проньков Ростислав Русланович
- Солдат Малышенко Тарас Сергеевич
- Солдат Гайдук Илья Витальевич
- Солдат Авраменко Александр Сергеевич
На тот момент гибель всех военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала наибольшей потерей с начала антитеррористической операции и наибольшей в то время одновременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости. В ходе расследования Служба безопасности установила, что атаку по украинскому Ил-76 организовывал командир батальона "Заря" Игорь Плотницкий, впоследствии возглавивший террористическую организацию "ЛНР". Также к теракту были причастны заместитель Плотницкого Андрей Патрушев и командир группы "Витязь" Александр Гуреев.
В свою очередь на скамье подсудимых по делу о гибели украинских военнослужащих в самолете Ил-76 оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняли в небрежном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям. В 2017 году суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Генерал пытался обжаловать решение суда в апелляции, но суд оставил приговор в силе. Позже Верховный суд Украины оправдал генерала.
Кроме того, в Днепре проходил суд по делу против террористов "ЛНР". В марте 2021 года Красногвардейский районный суд Днепра объявил приговор Плотницкому, Гурееву и Патрушеву – боевиков засудили до пожизненного лишения свободы. Также суд обязал террористов компенсировать каждой семье погибших военных по 500 тыс. гривен морального ущерба.
Напомним, 11 лет назад, 14 июня 2014 года, в Мариуполе российские захватчики расстреляли колонну украинских пограничников, которые направлялись в восточные регионы, чтобы заменить побратимов из мотоманевренной группы. Днем ранее, 13 июня, Вооруженные силы Украины освободили город от сепаратистов.
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