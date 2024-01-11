Подразделения РФ укомплектованы до 95%: в ГУР рассказали, сколько оккупантов воюет в Украине

Группировка российских сухопутных войск, которая воюет в Украине, составляет 462 тысячи оккупантов. Также есть около 35 тысяч военных из Росгвардии.

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При этом в начале полномасштабного вторжения в Украину сухопутный компонент оккупационных войск, привлеченный к войне, насчитывал около 180-190 тысяч захватчиков. Об этом в подкасте УП сказал заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в среду, 10 января.

По его словам представители Росгвардии не принимают участия непосредственно в военных действиях, они обеспечивают оккупационный режим на временно захваченных украинских территориях.

Кроме того, страна-агрессор привлекла к войне против Украины авиационную компоненту и Черноморский флот.

Представитель украинской разведки отметил, что укомплектованность вражеских подразделений сейчас находится на уровне 92-95%. По словам Скибицкого, были моменты, когда укомплектованность в оккупационных войсках снижалась до 89-90%. Однако за счет мобилизации в России, россияне восполняют потери.

Он уточнил, что за счет такой укомплектованности подразделений войска страны-агрессора могут проводить ротации, отправлять части, которые потеряли боеспособность, на восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР сказали, что российские захватчики угрозами загоняют в свое войско жителей оккупированных территорий, пытаясь покрыть значительные потери. Россияне активизировали механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громадах Херсонской и Запорожской областей, сосредоточив особое внимание на местных фермерах.

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