''Подступы к городу усеяны телами убитых захватчиков'': в Минобороны рассказали о боях за Соледар

В Министерстве обороны Украины опровергают заявления РФ о якобы захвате Соледара в Донецкой области. Там уверяют, что бои за город продолжаются, значительная часть штурмовых групп противника гибнет, даже не приблизившись к городу

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Подступы к Соледару буквально усеяны телами ликвидированных врагов. Об этом в ходе брифинга Минобороны заявила заместитель министра Анна Маляр.

"Жестокие и самые тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются. Враг, безуспешно пытаясь прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет значительные потери. Подступы к городу фактически усеяны телами убитых путинских военных", – подчеркнула она.

По словам Маляр, оккупанты бросаются в следующие атаки по телам своих погибших. Количество захватчиков, которые Россия направляет в атаки на Соледар - зашкаливает, однако украинские воины продолжают держать оборону, утверждает она.

Кроме Соледара, как отметил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, упорные бои продолжаются в районах Парасковеевки, Бахмута и Клищиевки. Также безуспешно пытаются наступать россияне на Авдеевском направлении, а на Купянском и Новопавловском направлениях враг стремится улучшить свое тактическое положение.

"Что касается Соледара – идут ожесточенные бои. Несколько неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы, какую часть – пытается контролировать враг. Бои идут. Бои упорные", – отметил Громов.

Также на брифинге выступил заместитель директора департамента по планированию применения главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович. Он рассказал, что бойцы НГУ совместно с другими подразделениями ВСУ сосредотачивают усилия на сдерживании наступления оккупантов на Купянском, Славянском, Северском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Самые жестокие и кровопролитные бои подразделения Нацгвардии ведут по обороне Соледара и Бахмута, где враг, не жалея ни собственных кадровых солдат, ни мобилизованных, ни наемников из ЧВК "Вагнера", почти непрерывно совершает штурм этих городов", – что воины наносят значительные потери оккупантам.

В частности, по словам представителя НГУ, накануне нацгвардейцы обезвредили 40 оккупантов, подавляющее большинство из них - 33 человека - ликвидированы.

Напомним, в России заявляют, что уже полностью оккупировали Соледар. Однако утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили город. Бои за Соледар продолжаются.

Отрицают заявления врага и в украинском Генштабе. Там утверждают, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков.