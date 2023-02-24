Подтвержденные потери армии РФ в Украине превысили официальное число погибших за 9 лет в Афганистане – росСМИ

Россия платит высокую цену за полномасштабную войну, развязанную против Украины. За год количество ликвидированных российских оккупантов превысило официальные потери Советского Союза за 9 лет войны в Афганистане.

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Такие данные мониторинга приводит "Медиазона", которая совместно с журналистами ВВС и командой волонтеров ведут поименный список погибших на войне с Украиной российских военных.

По состоянию на 24 февраля на основе открытых данных подтверждена смерть 15 136 российских оккупантов на фронтах в Украине. Еще 1043 россиянина украинские защитники ликвидировали, по данным издания, за последние 12 дней.

Данные мониторинговой группы основываются только на публичных сообщениях о смерти – постах родственников, новостях в региональных СМИ и сообщениях местных властей. В эту цифру не входит и количество пропавших без вести.

Сами исследователи отмечают, что определенное таким образом количество погибших далеко не отражает реальный уровень потерь, журналисты подчеркнули, что на самом деле он значительно выше.

Но даже это значительно заниженное количество погибших российских солдат отражает плачевные результаты вторжения для армии РФ.

"Число подтвержденных по открытым источникам российских потерь за год этой войны (15 136 человек) превысило признанные официально советские потери в Афганистане за девять лет (15 051 человек)", – отметили журналисты.

В эту цифру входят 1200 ликвидированных мобилизованных россиян, 1300 заключенных, более 1800 российских офицеров, а также 199 офицеров РФ высшего ранга – подполковников, полковников и генералов.

Больше всего потерь понесли мотострелковые войска, части ВДВ и так называемые добровольцы. Причем, если в начале полномасштабного вторжения наибольшее чисто ликвидированных было среди десантников и мотострелковых войск, то с начала лета основную тяжесть потерь несли "добровольцы".

В отчете также указано количество погибших военных пилотов – 121 человек.

"Потери среди летчиков особенно болезненны для армии: подготовка одного пилота фронтовой авиации первого класса занимает 7-8 лет и стоит около 3,4 млн долларов", – отметили исследователи.

При этом больше всего на себе ощущают результат путинской "СВО" в Свердловской и Челябинской областях РФ, а также в Башкирии, Бурятии и Дагестане. Именно в эти регионы, по данным исследователей, приходит больше всего похоронок.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов за год полномасштабного вторжения РФ в Украину превысили 146 тысяч 820 человек. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 российских солдат.

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