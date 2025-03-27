Подтянули резервы: оккупанты почти втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Карта
Российские войска почти втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Еще неделю назад происходило от 20 до 30 вражеских атак, теперь – это 87.
Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире "Киев 24". По его словам, враг подтягивает резервы и спешит, потому что понимает, что долго держаться не сможет.
"Сейчас они почти в три раза увеличили количество штурмов. В сутки, если взять в сравнении еще неделю назад, то это было 20-22, до 30, то сегодня мы назвали цифру 87. Это почти половина всех штурмов по всему фронту. То есть, намерения врага мы знаем и видим, что они подтянули резервы. Да, они не очень большие, но они есть, и они очень спешат", – объяснил военный.
Цехоцкий добавил, что из-за этой спешки усилились террористические атаки на города и гражданские объекты. Россияне все бросают для того, чтобы иметь определенные успехи на фронте, понимаю, что долго держаться не смогут. При этом количество ликвидированных оккупантов приближается к миллиону.
"И здесь нужно понимать, что в любом случае это выстрелит. Путину нужно какие-то "достижения" для того, чтобы своему электрорату, путинскому, сообщить, что мы все-таки цели так называемой "СВО" достигли. Да, Донецкую и Луганскую область. Хотя они пытаются повсюду не прекращать штурмы, меньше-больше и так далее", – отметил офицер ВСУ. Он добавил, что после этого штурмы закончатся, а оккупанты будут "зарываться в землю", чтобы выторговать какие-то условия.
Европейский мир и цивилизованное общество понимают, кто такой Владимир Путин. Сам диктатор понимает, что время не на его стороне.
В DeepState сообщили о динамике штурмовых действий врага на Покровском направлении. В начале марта интенсивность атак врага снизилась ориентировочно вдвое по сравнению с февралем и почти в 4 раза по сравнению с январем. Однако уже во второй половине марта интенсивность выросла и составляет более половины от той, которая была в январе. К тому же динамика продолжает расти.
Также враг сохраняет высокую активность штурмовых действий на Курщине и приграничных, на Лиманском и Времивском отрезках.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на Покровском направлении было остановлено 88 штурмовых действий армии РФ вблизи населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Успеновка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Преображенка, Покровск, Проминь, Новосергеевка.
Как сообщал OBOZ.UA, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что враг зациклен на Покровске Донецкой области, потому что этот райцентр для него важен прежде всего для использования в информационной борьбе, как было с Бахмутом. Однако утрата города может привести только к тактическим, но не стратегическим изменениям в войне РФ против нашей страны.
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