Поехала фиксировать преступления россиян и погибла: что известно о полицейской, которую убили во время обстрела на Сумщине

На Сумщине 27 февраля во время артобстрела погибли двое правоохранителей. Они вместе с коллегами приехали в село, которое утром россияне атаковали ФАБ-500, чтобы зафиксировать преступление ВС РФ против мирных жителей Украины.

Во время их работы вновь начался обстрел, и Оксана Новик и Олег Юрко погибли. Еще шесть полицейских ранены.

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Попали под новый обстрел

Трагедия произошла днем 27 февраля в селе Хотень Сумской области, которое находится примерно в 10-12 км от границы. Еще утром россияне нанесли бомбовый удар по селу, в результате было разрушено фермерское хозяйство.

Правоохранители выехали на место, чтобы зафиксировать очередное преступление РФ. Среди них были подполковник, руководитель отдела расследований преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Оксана Новик, а также подполковник, замначальника отдела полиции №4 (г. Сумы) Сумского районного управления полиции Олег Юрко.

Однако в это время враг нанес артиллерийский удар по этому же месту. Оксана и Юрий погибли, их тела извлекали из-под завалов. Еще шесть полицейских сейчас в больнице.

Выросла в семье следователя и учительницы

Уже 27 февраля Оксану Новик похоронили в родных Сумах. В полиции признаются, что эта трагедия для многих стала шоком.

Оксана выросла в семье следователя и учительницы. Ее отец много лет работал следователем уголовного розыска, раскрыл немало серьезных преступлений. Ей нравилось, как отец рассказывал о работе, и она решила идти по его стопам.

Окончив вуз в 2004 году, она пришла работать в тогда еще милицию. Работала следователем в отделе раскрытия тяжких преступлений. Затем у нее родился сын, после декретного отпуска Оксана Новик вышла работать уже следователем по экономическим преступлениям.

Ее карьера росла, в 2021 году она стала старшим следователем по раскрытию преступлений в сфере хозяйственной деятельности. А примерно год назад она возглавила отдел по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Ее коллеги говорят, что она была из тех правоохранителей, которые честно выполняют свою работу. Она всегда старалась быть объективной и докопаться до сути дела.

Как руководитель всегда интересовалась, все ли в порядке у ее подчиненных, какие у них проблемы. К ней можно было обратиться за советом, консультацией, и она всегда находила время выслушать человека.

Попрощаться с Оксаной Новик пришло очень много народу – друзья, коллеги, родственники, бывшие учителя. Когда тело погибшей полицейской выносили из церкви, все встали на колени.

Оксане было 39 лет, у нее остался сын, мама, сестра. Олега Юрко будут хоронить 29 февраля в его родном городе.