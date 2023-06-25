Погиб старший инженер цеха по ремонту ракет с Полтавщины. Фото Героя

Полномасштабная война, развязанная Россией, забрала жизнь еще одного украинского военного – майора Виктора Николаевича Назаренко. Он погиб погиб при выполнении боевого задания – логистического обеспечения подразделений ВСУ.

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Назаренко был старшим инженером цеха регламента и ремонта ракет и реактивных снарядов. О его смерти сообщили на Facebook-странице "Голос Громади". Семеновский поселковый совет (Полтавская область) подтвердил трагедию.

Герой из села Веремеевка служил в воинской части А1201. Похороны воина назначены на понедельник, 26 июня. В 12:00 на центральной площади Семеновки начнется церемония прощания.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким!.. Искренне чтим память всех Героев, которые, ценой собственной жизни, отстаивают мирную жизнь нашей страны!" – сказано в посте.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в боях за Украину погиб 22-летний защитник из Винницкой области Иван Жабрицкий. Его не стало в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

– В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ривненский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский. За три дня до трагедии Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою".

– Под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка с Волыни. Чтобы встать на защиту Родины, в начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал.

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