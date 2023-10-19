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Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром "Черных Запорожцев" Сергеем Иконниковым

Надежда Данищук
War
3 минуты
1,7 т.
Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром 'Черных Запорожцев' Сергеем Иконниковым

В сердце украинской столицы, на Майдане Незалежности сотни людей провели в последний путь младшего командира подразделения 72 ОМБр "Черные Запорожцы", активиста "Европейской Солидарности", помощника депутата Киевсовета Сергея Иконникова. Он погиб во время вражеского штурма в день своего 25-летия, 13 октября, на Угледарском направлении.

Поминальная служба состоялась в Михайловском златоверхом соборе. Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром "Черных Запорожцев" Сергеем Иконниковым
Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром "Черных Запорожцев" Сергеем Иконниковым

Отдать последний почет Герою пришли лидер партии, пятый президент Петр Порошенко с супругой Мариной, активисты ВОО "Солидарная Молодежь", народные депутаты Киевсовета, собратья, друзья и учителя Сергея.

"Я его увидел 24 февраля в 9 утра при формировании 206-го батальона с одной просьбой: "Дайте автомат!". У него не было никаких сомнений — он встал на защиту Киева. Когда Киевщина была уволена, он вернулся к работе в "Нашей киевской команде. Но потом произошла еще одна трагедия. Мы потеряли Глеба Бабича. Сергей подошел ко мне и сказал, что именно в этот день он решил пойти в Вооруженные Силы, чтобы отомстить за Глеба. Он пошел в легендарную 72-ю бригаду "Черных Запорожцев", которая увольняла Киевщину. Стал там одним из самых авторитетных командиров, самым молодым", - рассказал Петр Порошенко. Он также сообщил, что Сергей на днях должен получить свое первое офицерское звание.

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Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром "Черных Запорожцев" Сергеем Иконниковым

"68 наших боевых собратьев, членов нашей команды, членов "ЕС", наших активистов, членов молодежки отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами обеспечили победу, восстановление и расцвет свободной европейской Украины. Он о ней мечтал. Сергей есть и всегда останется с нами. Мы будем не только помнить, но и делать все возможное для того, чтобы приблизить победу, о которой Сергей так мечтал", – сказал Петр Порошенко.

Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром "Черных Запорожцев" Сергеем Иконниковым

"Он должен стать примером для многих украинцев, что мы должны объединить свои усилия, не можем находиться в стороне. Мы должны продолжать во имя памяти погибших, раненых. Отстаивать нашу свободу, демократию и бороться до победы", – добавила Марина Порошенко.

Друзья, собратья и педагоги Сергея рассказали, что он с детства был целеустремленным, искренним и открытым парнем.

Еще за год до начала широкомасштабного вторжения он решил пройти боевую подготовку в добровольческом подразделении Маруси Зверобой "Марусини Медведи". Любил рок-музыку. Мечтал быть дипломатом и защищать интересы Украины в мире, но отдал свою жизнь на поле боя.

В интервью, которое записали друзья Сергея из "Солидарной Молодежи" во время короткого отпуска Сергея, он говорит: "Я чрезвычайно самопожертвованный человек. Моя мотивация - служба в пользу государства и общества. Когда 24 февраля началось вторжение, для меня и моих собратьев не стоял вопрос, что делать".

Площадь Независимости для Сергея была особым местом. После 2019 года он неоднократно активно участвовал в акциях, многие помнят Сергея как "парня с мегафоном", который вдохновлял и объединял сотни незнакомых людей.

Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром "Черных Запорожцев" Сергеем Иконниковым

"На этом же месте, на лестнице, мы стояли во время акции "Нет капитуляции". Мы кричали, что путин - х*ло", и мы верили, что мы сможем отстоять государство. Вышло так, что ты отдал за это свою жизнь. Ты был настоящим", - сказала председатель ВОО "Солидарная молодежь", депутат Киевсовета Динара Габибуллаева.

Погиб в день своего 25-летия: в Киеве простились с самым молодым командиром "Черных Запорожцев" Сергеем Иконниковым

"В 2014 году мне было 16 лет, я учился в 9 классе. Я очень хорошо помню начало расстрелов "Небесной Сотни", это для меня был переломный момент в жизни, который определил, чем я хочу заниматься. Каждый из нас должна заниматься общественно-политической деятельностью на разных уровнях, участвовать в развитии общины и государства в целом. Потому что если мы не возьмем на себя ответственность за построение этой страны, за нас это никто не сделает», – считает Сергей Иконников.