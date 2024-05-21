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"Погибли, защищая свою землю": в Херсоне простились с двумя украинскими воинами. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,3 т.
'Погибли, защищая свою землю': в Херсоне простились с двумя украинскими воинами. Фото

В Херсоне 21 мая провели в последний путь сразу двух земляков-героев. Александр Онищенко и Анатолий Голодный до последнего вздоха отражали российское нашествие в Донецкой области.

Одному из воинов было 44 года, другому – всего 21. О гибели защитников и прощании с ними рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Погибли, защищая свою землю": в Херсоне простились с двумя украинскими воинами. Фото

"Сегодня в Херсоне провели в последний путь Героев российско-украинской войны Александра Онищенко и Анатолия Голодного. Они погибли, защищая свою землю, родную Украину. Мужественные, отважные, несокрушимые украинцы!" – написал чиновник.

Так, жизнь Анатолия Голодного оборвалась вблизи Тернов в Донецкой области: воин получил несовместимую с жизнью взрывную травму. Ему было всего 44 года.

"Погибли, защищая свою землю": в Херсоне простились с двумя украинскими воинами. Фото

А младший сержант Александр Онищенко был вдвое младше побратима: ему отныне и навсегда будет всего 21 год. Последний бой молодой воин принял также на Донетчине, когда и как именно это произошло – не сообщается.

"Погибли, защищая свою землю": в Херсоне простились с двумя украинскими воинами. Фото

"Вечная память, честь и уважение, доземный поклон Героям! Искренние соболезнования родным и близким защитников!" – написал Мрочко.

"Погибли, защищая свою землю": в Херсоне простились с двумя украинскими воинами. Фото
"Погибли, защищая свою землю": в Херсоне простились с двумя украинскими воинами. Фото

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Виктор Ярмоченко.

Также сообщалось о гибели военного из Киевской области Сергея Десны. Он погиб, эвакуируя раненых побратимов.

Кроме того, появилась информация, что российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике.

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