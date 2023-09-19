Пока россияне прикрывают Москву и Крымский мост, ВСУ будут поражать военные объекты, – Гудыменко

Эффективность ударов по территории Российской Федерации будет расти, ведь все больше военных целей остаются неприкрытыми. Пока враждебное ПВО оберегает Путина и Крымский мост, украинских защитников интересуют вражеские авиации, флот, места базирования.

Об этом в интервью с Виталием Портниковом для телеканала Эспрессо рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко.

"Мы уже показываем, что нам не очень интересна российская критическая инфраструктура. Нас интересует российские крупные противолодочные корабли, исследовательские центры, где производят запчасти для ракет, а также российский флот, обстреливающий нас "Калибром". Нас интересует российская авиация и места ее базирования "Я был бы очень рад, если бы нас еще интересовали места, где перекачиваются нефть и газ. Потому что Крымский мост – это прекрасно, но россияне всегда будут закрывать этот объект. И фактически они будут закрывать Москву. Все остальное их мало интересует". Поскольку Россия очень большая, и есть много дыр, как можно зайти на территорию Российской Федерации, я думаю, что с повышением эффективности атак нас ждет больше новостей. "Москва", – заверил Юрий Гудыменко.

Видео дня

По словам военного, необходимо более тщательно подходить к планированию, ведь россияне всегда будут прикрывать места, где находится потенциально ли может заявиться Путин. Но всю Москву они не защищают.

“Россияне нерациональны, но когда дроны долетали в "Москву Сити", это еще раз подтверждало, насколько уязвимы они к современному оружию. Их нерациональность будет играть нам на руку: это большее окно возможностей. Они будут закрывать Путина, а мы будем находить военные цели по регионам и обезвреживать их максимально эффективным способом", – подытожил Гудыменко.