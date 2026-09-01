Блог | Пока Венеция расстилает красную дорожку для россиян, Россия обстреливает Киев и Одессу
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Венецианская жизнь своим чередом. Еще вовсю дышит лето. Завтра открывается кинофестиваль. Море, Лидо, шелест платьев, вспышки, декольте, красная дорожка… И улицах Венеции опять всюду развязная туристическая русская речь. Италия продолжает бить рекорды по количеству выданных туристических виз россиянам.
Аштотакова?
А россияне бьют другие рекорды.
По Киеву и пригороду только что запущено около 20 баллистических ракет за 20 минут. Часть оснащена кассетной боеголовкой.
Это значит, что миллионы железок разлетаются с дикой силой и разрывают живых людей.
Били из Брянской области, Ростовской области, Курской области. Кто бил?
Россияне и били-с
Около 20 взрывов прогремело в Одессе. По городу бьют сразу всем – КАБами, "Шахедами" и "Бандеролями". Атака продолжается.
Я уже потеряла счет суткам, которые телефон захлебывается от сигналов воздушных тревог.
Я не представляю, как украинцы в этом живут изо дня в день, из часу в час...
Даже я уже вымотана и кроме тупой фоновой ненависти, смешанной с отвращением, никаких чувств не осталось.
И в ожидании Гааги земной и небесной остается лишь поздравить вас с очередным днем незнания, мастера смотрения в другую сторону.
Или как там у вас там называется этот день с бантами и гладиолусами, который для всего цивилизованного мира – первый день второй мировой и очередной адский день неумолимо наступающей третьей, которую только Украина и удерживает из последних сил и чудовищной ценой.