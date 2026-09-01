Венецианская жизнь своим чередом. Еще вовсю дышит лето. Завтра открывается кинофестиваль. Море, Лидо, шелест платьев, вспышки, декольте, красная дорожка… И улицах Венеции опять всюду развязная туристическая русская речь. Италия продолжает бить рекорды по количеству выданных туристических виз россиянам.

Видео дня

Аштотакова?

А россияне бьют другие рекорды.

По Киеву и пригороду только что запущено около 20 баллистических ракет за 20 минут. Часть оснащена кассетной боеголовкой.

Это значит, что миллионы железок разлетаются с дикой силой и разрывают живых людей.

Били из Брянской области, Ростовской области, Курской области. Кто бил?

Россияне и били-с

Около 20 взрывов прогремело в Одессе. По городу бьют сразу всем – КАБами, "Шахедами" и "Бандеролями". Атака продолжается.

Я уже потеряла счет суткам, которые телефон захлебывается от сигналов воздушных тревог.

Я не представляю, как украинцы в этом живут изо дня в день, из часу в час...

Даже я уже вымотана и кроме тупой фоновой ненависти, смешанной с отвращением, никаких чувств не осталось.

Главные истории дня

И в ожидании Гааги земной и небесной остается лишь поздравить вас с очередным днем незнания, мастера смотрения в другую сторону.

Или как там у вас там называется этот день с бантами и гладиолусами, который для всего цивилизованного мира – первый день второй мировой и очередной адский день неумолимо наступающей третьей, которую только Украина и удерживает из последних сил и чудовищной ценой.