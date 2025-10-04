Покровск или Краматорск? Почему враг ведет себя как 'вода' и что планирует. Интервью со Ступаком

Российские оккупационные войска ведут себя на фронте как "вода": когда не могут пробить одну преграду, как это происходит под Покровском, они отводят ресурсы и ищут более слабые участки фронта. Именно этой логикой можно объяснить переброску сил противника на Краматорское направление. Изменение акцента от Покровского направления к Краматорскому выглядит как реалистичная опция.

Освобождение Крыма по-прежнему является трудной задачей. Однако как альтернативные векторы можно рассматривать две ключевые магистрали. Первая – воздушная, предусматривающая поражение вражеских средств ПВО и создание условий для ударов по вражеским объектам с неба. Вторая – морская, заключающаяся в использовании безэкипажных катеров (БЭКов) для прохода вдоль крымского побережья к Новороссийску.

Остановка Запорожской АЭС может быть связана с попыткой врага переподключить станцию к российской энергосети. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– По оперативной информации, армия РФ перебрасывает дополнительные силы на Краматорское направление. В последнее время туда отправили дополнительных 6 тысяч личного состава. По вашим оценкам, может ли это свидетельствовать о том, что враг меняет акценты? Или по-прежнему пытается захватить всю Донецкую область в админграницах, но уже другим путем?

– То, что мы наблюдаем в последние месяцы, действительно является переброской дополнительных людей в направлении Донецкой области. Трудно сказать, на какой именно участок, потому что люди сегодня утром здесь, потом их перебрасывают на другую локацию. Но известно, что перебрасывают из Сумской области, из Херсонской, с Левобережья. Но в целом можно говорить, что Донецкая область – приоритет для Российской Федерации.

Днепропетровщина? Да, у них есть продвижение 12 километров, но в целом эта область не является для них перспективной. Есть возможность – двигаемся вперед. Если упремся в украинские оборонительные порядки и не будет дальше возможности продвигаться – останавливаемся и отвлекаем украинцев дальше.

Но в целом считается, что Донетчина – это супер-приоритет, который они хотят реализовать в ближайшее время. Но это продолжается уже год.

– Вопрос в том, будет ли изменен акцент с Покровского направления на какое-то другое? Если действительно будет изменен, то по каким причинам? Есть ли определенные объективные обстоятельства, по которым враг может искать другое место для приложения усилий?

– Это как вода, которая не может пробить какую-то дамбу, не может преодолеть препятствие и ищет другие места. Она ищет более слабые участки почвы, которые можно размывать и дальше обходить ту преграду, которая есть.

Я предполагаю, что, возможно, россияне действительно устали сражаться вокруг Покровска. Ресурсов и времени потрачено много, людей – еще больше. Поэтому, возможно, как вариант, они рассматривали и такое. Пока что украинцы сконцентрировались в Покровске, в Константиновке, а Краматорск и далее... Возможно, в сравнении для россиян это направление выглядит более перспективным, и, возможно, там они попытаются начать какие-то новые наступательные действия.

Они могут рассуждать так: окей, не Покровск первым падет, а Краматорск. Тем более, что перебрасывать людей и технику не так уж и далеко.

– В Крыму поражена российская радиолокационная станция С-400 "Триумф". Обычно считается, что уничтожение средств ПВО врага предшествует ударам с неба, а далее уже идет пехота. Думаете ли вы, что действительно это может быть началом определенного контрнаступательного вектора наших Сил обороны на полуострове?

– Я думаю, нет. Сто процентов, что нет. Я объясняю, почему. Есть большая территория оккупированных южных областей, регионов Запорожской, Херсонской области. И по почве нужно еще дойти до Крыма. Мы же понимаем, что там сложно. Мы же помним, как держали оборону в Крынках – это просто ад. Это первое.

Второе – кто-то говорит, мы доберемся до Крыма по воде. Но для этого нужно иметь огромное количество кораблей, которые могут доставить огромное количество людей, огромное количество техники. Вспомните высадку в Нормандии – сколько было кораблей? (речь идет о Нормандской операции во время Второй мировой войны, когда союзники использовали тысячи кораблей для доставки людей и техники. – Ред.) У нас столько кораблей нет, и мы должны это понимать.

Как по мне, наиболее реальный вариант – это если Украина, фигурально говоря, пробивает себе воздушную и водную магистраль вблизи оккупированного Крыма для того, чтобы мимо полуострова можно было запускать воздушные беспилотники, которые бы летели, например, в направлении Новороссийска, туда, где находится перевалочная база КТК, Каспийского транспортного консорциума, где есть военная база флота Российской Федерации. Чтобы атаковать эти объекты с воздуха и с воды.

Буквально пару недель назад наши разведчики уничтожили, как считается, последние российские самолеты-амфибии. Российские военкоры выли, говорили, этими самолетами мы догоняли украинские безэкипажные катера, но теперь такой возможности нет. Плюс постоянно уничтожаются российские вертолеты, которые имели возможность догонять наши БЭКи. Поэтому я предполагаю, это больше о пробитии таких каналов, таких магистралей для того, чтобы достать до Новороссийска.

– Если говорить о морской магистрали, каким может быть ее маршрут?

– Представим себе карту. Предположим, что наши безэкипажные катера запускаются из Одесской области. Для того чтобы им добраться до порта Новороссийска, нужно обойти Севастополь. Мы понимаем, что там стоит большое количество разных радаров, датчиков, сенсоров и так далее, которыми россияне обнаруживают наши катера, если мы говорим о Magura и Sea Baby.

Чтобы этого не было, россиян нужно ослепить, надо лишить их глаз, ушей, чтобы они не имели возможности наблюдать за нашими катерами и уничтожать их. Давайте пофантазируем: из города Одессы выходят два десятка украинских катеров, проходят на расстоянии 10-20 километров от оккупированного Крыма, преодолевают его южное побережье. И движутся далее. Анапа, привет! Новороссийск, привет! – в ту сторону.

То есть главная цель – расчистить дорогу, чтобы не было уничтожения этих БЭКов. Я думаю, такая задача стоит, чтобы до Новороссийска добраться. По крайней мере, я бы так ставил задачу.

– Вы знаете о ситуации на Запорожской АЭС. Станция отключена от электросети, президент Зеленский сказал, что на АЭС аварийная ситуация. По вашему мнению, для чего это врагу? Может ли он теоретически дойти до ядерной катастрофы?

– Я думаю, что нет. Полтора года назад я общался с людьми из "Энергоатома" по поводу Запорожской АЭС. Тогда они мне говорили, что она в "холодном останове". То есть это можно сравнить с двигателем автомобиля. Он заводится, стоит на парковке в нейтральном режиме и тихонько дышит. Это один режим. А другой режим – это когда машина, например, едет по автостраде на скорости 140-160 километров в час, двигатель на полных оборотах. На полных оборотах была Чернобыльская АЭС. И когда взорвался этот реактор, взорвался "двигатель", были страшные поражения и повреждения. Но сейчас на Запорожской АЭС минимальный уровень нагрузок, как мне объясняли.

Поэтому даже если там произойдет какой-то взрыв, это не будет иметь таких последствий, как в Чернобыле. Возможно локальное загрязнение в помещении этой АЭС или вокруг. Но речь не идет о 30-километровой зоне, о еще чем-то. Это важно понимать. Это первое.

Второе – я знаю, что россияне активно работают над тем, чтобы присоединить Запорожскую АЭС к своей энергосети. Как говорят специалисты, это непростая задача. "Росатом" потратил почти три года, чтобы найти техническое решение и переключить Запорожскую АЭС к энергосети Российской Федерации. Да, они проложили огромное количество кабелей, но подключить – это сложно. Я думаю, что из-за этого вопроса сейчас и происходят эти отключения.

– То есть вы считаете, что именно по таким чисто техническим причинам сейчас происходит эта ситуация?

– Да, я предполагаю. Я не являюсь специалистом, но предполагаю, что происходит попытка присоединить Запорожскую АЭС к российской сети.