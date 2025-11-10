Покровск: оборонять нельзя отступать

Успешная оборона города имеет шансы только, когда это происходит на подступах. Отстоять город с орками внутри трудно, и малореалистично. Они "за ценой не постоят", а у нас других перспектив как беречь людей - нет.

Далеке текст на языке оригинала.

Разом з цим, потрібно розуміти дуже просту річ: орки зупиняються тільки коли мертві. Якщо їх не вбити в Покровську, то це просто доведеться робити за Покровськом.

Зараз ситуація стає дуже схожою на Бахмут. Після тої битви орки були змушені перейти в оборону через неймовірно високі втрати. А ми пішли в контрнаступ, але як виявилось оборона Бахмута теж обійшлась нам дорого - ми спалили дуже багато боєприпасів і не змогли пробити оборону орків.

Я не можу сказати, що краще: обороняти Покровськ чи відступати. Але я знаю, що найважливіше берегти людей. Бо без них оборони не буде вже ніякої.