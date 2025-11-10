УкраїнськаУКР
русскийРУС
Виктор Андрусив
Виктор Андрусив
Исполнительный директор Украинского института будущего

Блог | Покровск: ситуация становится очень похожей на Бахмут

Покровск: ситуация становится очень похожей на Бахмут

Покровск: оборонять нельзя отступать

Успешная оборона города имеет шансы только, когда это происходит на подступах. Отстоять город с орками внутри трудно, и малореалистично. Они "за ценой не постоят", а у нас других перспектив как беречь людей - нет.

Далеке текст на языке оригинала.

Разом з цим, потрібно розуміти дуже просту річ: орки зупиняються тільки коли мертві. Якщо їх не вбити в Покровську, то це просто доведеться робити за Покровськом.  

Зараз ситуація стає дуже схожою на Бахмут. Після тої битви орки були змушені перейти в оборону через неймовірно високі втрати. А ми пішли в контрнаступ, але як виявилось оборона Бахмута теж обійшлась нам дорого - ми спалили дуже багато боєприпасів і не змогли пробити оборону орків. 

Я не можу сказати, що краще: обороняти Покровськ чи відступати. Але я знаю, що найважливіше берегти людей. Бо без них оборони не буде вже ніякої. 

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...