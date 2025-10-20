Покровск станет второй Авдеевкой? Что будет с Купянском? Симороз проанализировал ситуацию

Город Покровск в Донецкой области может повторить судьбу Авдеевки. Силы обороны готовы к отражению вражеских лобовых атак, но фланги остаются проблемными. Под огневым контролем противника уже оказалась трасса Мирноград–Покровск–Павлоград, что создает критическую ситуацию для нашей группировки войск. Если противнику удастся маневр по флангам, может возникнуть угроза окружения, и тогда ВСУ придется оставлять позиции.

На Купянском направлении ситуация крайне тяжелая. Враг прорывается к городу и уже фактически заходит в него. Оккупационная армия пытается отрезать украинские подразделения в районе Синьковки. Продолжаются бои в районе Лимана, Серебрянского леса и Ямполя. Тактика врага заключается как в окружении населенных пунктов, так и в их уничтожении. После таких действий города и села теряют свое значение, как это произошло с Бахмутом.

Главная проблема украинской обороны заключается в недостатке личного состава и неподготовленных рубежах обороны. Удержать позиции и перейти к контрнаступлению возможно только при условии достаточного количества людей. Без пополнения личного состава и подготовленной логистики удержание обороны на наиболее горячих участках фронта становится крайне трудным.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся на Купянском направлении? Считаете ли вы, что враг может сместить акцент с Покровского, традиционно своего наиболее горячего направления, на другое направление, в частности, на Купянск? Видите ли вы признаки этого?

– Они это уже сделали. Здесь главная проблема в том, что и на Покровском направлении, и на направлении Доброполья мы действовали путем "тушения пожаров", а не за счет мобилизационных процессов. Мы не развивали наши группировки, не компенсировали их личный состав, в чем они нуждались. Это было "тушением пожаров", в частности, со снятием подразделений с других направлений.

Поэтому на Доброполье ситуацию удалось выровнять, но мы заплатили цену на других направлениях, в частности на Купянском направлении, где ситуация катастрофическая. Здесь все всем очевидно. Враг прорывается в Купянск, уже заходит в город. Удерживать здесь оборону довольно сложно.

На самом деле у нас уже нет каких-то нестратегических мест. Купянск – важное место. Враг создает угрозу для нашей группировки на правом берегу реки Оскол в районе Песчаного. У нас есть группировка, которая находится за этой рекой. Они пытаются отрезать нас в районе Синьковки, там, где взорван мост. Пока им это удается сделать, и это очень плохая история для наших войск.

Сложная ситуация на Лиманском направлении, и непосредственно в районе Лимана, и в районе Серебрянского лесничества, и Ямполя. Фактически мы встречаем врага уже на выходе из Серебрянского леса. Лес как таковой уже контролирует враг. Я очень хорошо знаю эту местность. В принципе, Ямполь встречает единственный выход из Серебрянского леса. Далее есть развилки, а вот Ямполь и даже Торское – это все выходы из этого леса там, где враг наступает. В общем удерживать здесь позиции довольно выгодно, но с нюансом – для этого нужны люди.

Честно скажу, здесь враг продвигается исключительно за счет превосходящих сил. Здесь у нас была построена довольно качественная оборона, довольно выгодная по ландшафту. Враг пытается осуществить свой маневр по окружению нашей Славянско-Краматорской группировки. Сейчас это расстояние еще вменяемое, насколько это возможно, с радиусом более 50 километров, но на карте уже точно выделяются действия врага.

Так же под угрозой Константиновка. Если мы посмотрим на Покровское направление, то в принципе "пожар" ликвидирован в районе Доброполья, но с успехом, пожалуй, только для Доброполья, потому что параллельно на Покровском направлении в районе Мирнограда ситуация не улучшается и далека от стабилизации, будем откровенны. Враг продвигается с умеренными успехами, темп значительно снижен по сравнению с тем, который был в Авдеевке, когда было активное продвижение. Но и личного состава нами здесь сосредоточено так же очень много. Основной нюанс заключается в том, что враг имеет возможность сосредотачивать свой личный состав и на этом направлении, и на других направлениях, и проводит наступательные действия фактически по всему участку фронта.

Несколько уменьшена активность на Херсонском направлении. Уменьшению темпов в большей степени способствует река Днепр. На Запорожском направлении враг пытается проводить менее активные наступательные действия, чем на востоке. Зато на Харьковском направлении, к сожалению, активные наступательные действия.

Основная наша проблема на сегодняшний день – это нехватка личного состава, подготовка рубежей к обороне и логистика. Это те маршруты по большинству направлений, которые должны быть защищены антидроновими сетками. Даже трасса Славянск-Изюм неготова. Есть очень много проблем, и это вопрос к областным военным администрациям – Харьковской, Донецкой и даже Днепропетровской. Будем откровенны, работа по фортификациям завалена. Это значительно усложняет деятельность Сил обороны и значительно увеличивает наши потери. Наша логистика на этих направлениях работает ужасно, враг активно применяет оптоволокно, бьет по логистике, бьет по тыловым пунктам сосредоточения наших войск. Итак, имеем такую неутешительную ситуацию.

– Тем не менее, несмотря на очень большое численное преимущество врага, мы видим, что в том же Купянске и даже в районе Покровска и Мирнограда он не может захватить города. Связано ли это с тем, что городские бои – это достаточно тяжелая история?

– У них тактика немного другая – они сравнивают города с землей. После этих наступательных действий эти города уже не будут такими, как раньше, не будут иметь какого-то стратегического значения. Вспомним тот самый Бахмут, который они сравняли землей. Бахмут сейчас для них исключительно географическая точка, развилка и не более. Города Бахмут как такового в принципе уже не существует, стратегически они ничего себе с него не получают.

С Купянском ситуация похожая. Наши военные держат границы обороны, к сожалению, до того момента, пока есть, где это делать. Здесь враг использует определенную тактику, не новую. Он немножко приходит по флангам и будет пытаться окружить Купянск. Конечно, до окружения здесь еще далеко, но они могут взять город и в лобовую. Да и сам Купянск – город небольшой.

– По вашему мнению, будет ли такая тактика и в дальнейшем применяться врагом, будут ли попытки окружения, создания котлов? В частности, будет ли враг пытаться окружить агломерацию Покровск-Мирноград? Или главная ставка будет делаться на то, чтобы сравнять эти населенные пункты с землей?

– Такую тактику он точно будет использовать. Сейчас радиус составляет около 15 километров – это уже критически малое расстояние, и это точно говорит о признаках именно таких действий. К сожалению, сейчас Покровск на карте боевых действий очень похож на Авдеевку. Мы теряем фланги, нам достаточно трудно держать инициативу. У нас были слабо подготовлены эти рубежи обороны. К лобовой атаке мы готовы, мы справляемся, если смотреть по тому же Мирнограду. Но наши фланги очень плохо к этому подготовлены.

Я не сомневаюсь, что враг будет поступать именно так и уже сейчас поступает именно так. Основные бои в районе Родинского, Красного Лимана, Покровского, Первомайского свидетельствуют о том, что враг осуществляет наступление именно по флангам.

Первый звоночек – уже под огневым контролем трасса Мирноград-Покровск-Павлоград. Это критично для этой группировки войск. Логистика здесь ужасная, мы дронами пополняем боекомплекты. Личный состав с очень большими проблемами выходит на ротации, находится на позициях больше месяца. Все негативно влияет на нашу группировку войск. Если враг будет иметь успех в маневрах по флангам, это будет стоить нам всей группировки и придется выходить. Поэтому здесь все будет зависеть от того, насколько мы будем готовы, насколько наше командование, Генеральный штаб оценивает все эти силы.

Напоследок я скажу, что все можно удерживать, можно даже идти в контрнаступление, как показало Доброполье, но для этого нужно определенное количество людей. Мы не имеем возможности провести полное качественное контрнаступление на направлении, а не "тушение пожара", как было на Доброполье, когда нет людей. Прежде всего нужны люди.