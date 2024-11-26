'Полег, защищая то, во что верил': на фронте погиб финский медик-доброволец 'Сипа'

В боях на фронте в Украине погиб медик-добровольец из Финляндии с позывным "Сипа", который воевал против российского оккупационного войска в составе Сил обороны. Это уже шестой гражданин Финляндии, погибший в боях за свободу Украины.

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О гибели "Сипы" сообщила в Facebook организация Your Finnish Friends, оказывающая помощь добровольцам. Отмечается, что медик погиб на востоке Украины, на каком именно участке передовой, в организации не уточнили.

""Сипа" отказался от всего своего имущества, чтобы попасть в Украину и защищать мир, несмотря на сильное сопротивление своей матери. У "Сипы" была цель, и он не отступил от нее. Он – финский герой войны, который погиб, защищая то, во что верил. Теперь он защищает эти ценности среди облаков вместе с другими павшими", – говорится в сообщении организации.

Финское издание Yle уточнило, что он служил медиком в 1 пехотном взводе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины.

Журналисты пишут, это уже шестой финн, погибший на войне в Украине. Предыдущим погибшим финским бойцом был Вилле Мюккьянен, связанный с молодежным крылом партии "Центр", его не стало в августе.

В феврале 2024 года руководитель консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннера отмечал, что на поле боя в Украине борются около 20-30 финнов.

Как сообщал OBOZ.UA, на передовой во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Дмитрий Власенко. Последный бой защитник Украины принял 16 ноября.

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