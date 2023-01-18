''Полгода – и полностью свободен'': пленный зэк-вагнеровец рассказал, ради чего пошел на войну убивать украинцев. Видео

Украинские защитники из 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен зэка-вагнеровца. Во время общения оккупант рассказал о том, чем его мотивировали поехать в Украину.

Видео дня

В частности, по его словам, за участие в боевых действиях ему обещали свободу. Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Так, оккупант, еще недавно находившийся в российской тюрьме за убийство признался, что знал, что находится в Украине.

Кроме того, он четко понимал, что приехал сюда убивать мирное население.

На вопрос о своей мотивации, он заявил: "Свобода. Нам обещали, полгода – и полностью свободен. 200 тысяч каждый месяц".

"Я приехал за своей свободой", – добавил пленный зэк-вагнеровец.

Напомним, пленный оккупант, завербованный в ППК "Вагнер", на камеру рассказал об убийствах защитников Украины. В то же время он заявил, что раскаивается и просит прощения у украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская частная военная компания "Вагнер" приступила к третьей волне вербовки заключенных в тюрьмах РФ на войну против Украины. Теперь они набирают наемников и из заключенных женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!