Politico: у Украины есть 5 ключевых требований для мира с Россией

Украина определила пять основных требований, без выполнения которых мир с Россией невозможен. Среди них, в частности, устойчивое перемирие, возмещение убытков, возвращение незаконно вывезенных детей, обмен военнопленными, соглашение с гарантиями безопасности.

Об этом пишет Politico. По данным издания, Украина уже определила основные стратегические интересы, которые планирует защищать в любых переговорах с Россией.

Как отмечает издание, в Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп использует встречу с российским диктатором Путиным, чтобы продвинуть соглашение, которое предаст интересы Киева. Таким образом он подаст себя как претендента на Нобелевскую премию мира, в то же время в долгосрочной перспективе уничтожит шансы Украины на выживание.

Вот почему президент Украины Владимир Зеленский и ключевые европейские союзники планируют перед встречей Трампа и Путина на Аляске очертить "красные линии", чтобы не позволить российскому диктатору превратить потенциальное перемирие в передышку.

Пять ключевых требований Украины

- устойчивое перемирие до любых территориальных уступок,

- компенсация нанесенного Украине ущерба,

- гарантии безопасности,

- сохранение санкций против РФ,

- возвращение военнопленных и детей.

Прекращение огня

США продвигают идею, чтобы Киев отказался от части Донбасса в обмен на остановку российского наступления на юг. Американский президент Дональд Трамп намекает на "обмен территориями", но украинский президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не пойдет на уступки по границам.

Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию и переговорам, но Донбасс не отдаст, ведь это станет плацдармом для нового наступления.

По данным Politico, территориальные вопросы могут обсуждаться только после согласия Москвы на прекращение огня. Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия может де-факто контролировать часть украинских земель, оставаясь их юридическим владельцем. Это вызвало критику, в частности от экс-министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который назвал идею главы НАТО "отвратительной".

Зеленский заявил, что украинцы не отдадут землю оккупантам, ведь потеря укрепленных позиций на Донбассе откроет России путь в Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Кроме того, отступление с Донбасса также передаст России украинские оборонительные сооружения, возведенные там за все время войны. Это усложнит ВСУ отражение вероятной будущей атаки.

Россия должна заплатить

По данным издания, оценки разрушений, нанесенных агрессором Украине, являются огромными. Они колеблются от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Украина непоколебимо настаивает на том, что Россия должна заплатить за нанесенные разрушения.

В этом вопросе Украина имеет определенные рычаги влияния, поскольку значительная часть замороженных активов России находится в банках близких европейских союзников. В частности, почти 200 млрд евро находятся в Бельгии.

Идею репараций поддерживает в частности канцлер Германии Фридрих Мерц. Он считает, что пока РФ не заплатит за нанесенный ущерб, она не должна получить доступ к своим активам.

Гарантии безопасности

Украина рассматривает членство в НАТО и Европейском Союзе как единственный долгосрочный способ остановить очередное нападение России.

Трамп исключил членство Украины в НАТО, что поддержали несколько стран-членов Альянса. Этого также четко требует Москва.

По словам Зеленского, некоторые страны ЕС блокируют вступление Украины, опасаясь экономических последствий членства большой и бедной страны с огромным сельскохозяйственным сектором.

Украина также отвергает требования Москвы сократить свою 900-тысячную действующую армию и прекратить поставки оружия в Украину.

Дети и военнопленные должны вернуться домой

Россия вывезла почти 20 000 украинских детей, из которых Украине при посредничестве Катара и других стран удалось вернуть только 1453.

Москва заявляет, что перемещает детей в безопасные места, но отказывается возвращать их родственникам, передавая в систему усыновления и подвергая российской пропаганде.

Недавно администрация Трампа еще больше усложнила отслеживание и возвращение украинских детей из России после расформирования целевой группы Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая помогала находить похищенных детей и разоблачать соучастников российских и беларуских чиновников.

При этом издание отмечает, что сейчас обмен пленными идет удовлетворительно и является редким дипломатическим успехом администрации Трампа. С начала его посреднических усилий стороны обменялись более 2000 пленными, но тысячи еще остаются в плену, причем Россия даже не позволяет международным правозащитным организациям посетить все места, где их держат.

Трамп должен прекратить "спасать" Россию

По данным издания, Россия потеряла более миллиона военных убитыми и ранеными, а ее экономика испытывает действие санкций.

Аналитик Тимоти Эш оценил расходы на войну в около 2 триллиона долларов, что составляет почти годовой объем производства страны.

Киев хочет, чтобы давление на Россию продолжалось. Украинская сторона убеждает Трампа, что угроза дальнейшего ужесточения санкций против России подтолкнет Москву к серьезным переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что мир должен быть достойный и справедливый.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!