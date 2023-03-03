Полк иркутских ''мобиков'', которых командование бросило на штурм под Авдеевкой, почти полностью уничтожен – СМИ

Защитники Украины под Авдеевкой в Донецкой области почти полностью ликвидировали российский полк 1439 "иркутских мобиков". Они были отправлены на штурм этого города.

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О потере своей армии изданию "Сибирь. Реалии" сообщили родственники мобилизованных. Они отметили, что несколько человек из полка получили ранения, остальные погибли, но считаются пропавшими без вести.

В частности, жена одного из "мобиков" сообщила, что поговорила по телефону с мужем, который находится в госпитале с осколочным ранением. Он посетовал, что от полка практически ничего не осталось.

"Известно пока только о двух раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении", – рассказала женщина и посетовала, что ее мужу дадут только неделю на восстановление и снова бросят на передовую.

Как отметили росСМИ, оккупанты из указанного полка ранее уже трижды жаловались на командование "ДНР", которое отправляет их "на убой". В итоге на оккупированную территорию направили российских чиновников, но "налаживать взаимодействие" уже не с кем, поскольку мобиков практически не осталось.

Напомним: ранее мобилизованные россияне из Серпухова Московской области пожаловались на преступные приказы командиров на фронте, заявив, что те их посылают на смерть. Штурмуя ВСУ, они имеют на вооружении только стрелковое оружие и лопаты.

Следует отметить, что в последнее время россияне все больше жалуются, что на фронтах происходит мясорубка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мобилизованные из российского Омска пожаловались на командование "ДНР". Военные страны-агрессора утверждают, что террористы требуют сдавать деньги на бензин и угрожают отправить на передовую без подготовки;

– военнослужащие армии РФ собственноручно убивают своих командиров. Причина этого – нежелание российских солдат отправляться в горячие точки на смерть.

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