Полковник Недзельский: войска США и Британии должны быть здесь и воевать вместе с нами. Интервью

В настоящее время украинские защитники успешно сдерживают вражескую орду от дальнейшего продвижения по территории Украины. Но чтобы прорвать оборону российской оккупационной армии и начать новый успешный этап контрнаступления, ВСУ требуется существенное усиление – современная бронетехника, дальнобойная артиллерия и истребители, чтобы прекратить доминирование врага в небе.

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Но Украина вправе рассчитывать не только на военную помощь вооружениями, техникой и боеприпасами, но и на непосредственное участие регулярных армий США и Великобритании. Ведь именно эти страны стали гарантами безопасности Украины, когда она отказалась от третьего в мире ядерного потенциала. И теперь настал наиболее подходящий случай для лидеров этих стран доказать, что они держат слово, которое дали Украине в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский.

– Американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что война в Украине перешла в позиционную. По мнению экспертов, причина заключается в задержке военной помощи от стран Запада, в частности, дальнобойных систем, современных комплексов ПВО и танков. Согласны ли вы с такими оценками? Если война действительно стала позиционной, как это отразится на прогнозах?

– Почему можно согласиться с такими оценками? Потому что, действительно, для того, чтобы наступать, нам нужна бронетехника, нам нужны серьезные танки – Abrams, Leopard 2. Как говорил генерал Залужный, дайте мне 300 танков, 500 артиллерийских ракетных систем, авиацию, и я вымету всех российских оккупантов из Украины.

К сожалению, этого у нас пока нет. Нам обещают наши стратегические партнеры оказать такую помощь, более пятидесяти стран согласились нам помогать.

Чтобы прорвать оборону противника, нужна бронетехника, дальнобойная артиллерия – чтобы бить врага в тылу, чтобы уничтожить его логистические цепочки подвоза боеприпасов, оборудования и т. д. И, конечно, нужна авиация, потому что Россия доминирует в небе. Если нам дадут истребители F-16, мы сможем вытеснить россиян и в воздухе.

Здесь все как на ладони. Даже не нужно оканчивать военные академии, чтобы понять логику.

– То есть, по-вашему, когда Украина получит, например, истребители F-16, танки Abrams, Leopard 2 и другую наступательную технику, можно будет говорить о том, что эта позиционная фаза войны сменится горячей фазой?

– Наступательной фазой. Сейчас у нас хватает сил только для того, чтобы сдерживать врага. Посмотрите, на отдельных направлениях россиян больше в 20-40 раз! Более того, у них бронетехники и танков в десятки раз больше, чем у нас. Это танки Т-55, Т-62, Т-64, Т-72. Появились более новые модели – Т-80 и Т-90. Техника, конечно, устарела, но ее очень много.

Большое преимущество у противника в личном составе, солдат-оккупантов в десятки раз больше, чем украинских защитников. Пригожин начал загонять на фронт свою ЧВК "Вагнер". Несмотря на их уровень подготовки, это очень большая орда, очень большое нашествие. Честь и хвала нашим украинским воинам, что они сдерживают эту орду орков.

Ее может остановить только военное мастерство и современная военная техника. А когда у нас появится необходимая бронетехника, танки, артиллерия, можно будет переходить в наступление.

– Интересное заявление сделал генерал Ходжес. Он заявил, что Крым станет решающим полем битвы в этой войне. Он считает, что первое, что нужно сделать украинской армии, – это отрезать группировку оккупанта в Крыму от основной группировки, а дальше уничтожать ее. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Да, безусловно. Как тут не вспомнить роман русского писателя Аксенова "Остров Крым". Что-то подобное произойдет в будущем. Освобождение Крыма станет последним ударом по политической карьере Путина, который в свое время "завоевал" Крым, и вся Россия увидела, что Путин – "император", "собиратель российских земель".

Сперва необходимо прервать все логистические связи с Крымом, благодаря которым на остров попадает бронетехника и другое оборудование для обеспечения существования крымской военной группировки. То есть нужно уничтожить Керченский мост. А потом отсечь от Крыма Черноморский флот.

Мы уже увидели, что украинские артиллерийские и ракетные системы могут поражать российский Черноморский флот на море. Вспомните, как был потоплен флагман – ракетный крейсер "Москва". Тогда россияне очень испугались и отвели весь флот на далекое расстояние от Крыма, чтобы украинская артиллерия не доставала до них.

Но если нам поставят дальнобойные системы, в частности, дальностью 300 км, тогда все – во всей акватории Черного моря российский флот будет уничтожен. Это залог того, что группировка врага в Крыму будет уничтожена или вынуждена бежать с полуострова.

У нас есть абсолютно все перспективы для освобождения Крыма. Нужно только оружие.

Но я прошу обратить внимание на очень значимый фактор, который многие военные эксперты почему-то игнорируют. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Украина отказалась от третьего ядерного потенциала в мире. У нас было 176 ракет. Три страны выступили гарантами нашей безопасности – США, Великобритания и Россия. Один из гарантов нашей безопасности на нас напал.

Но, согласно Будапештскому меморандуму, США и Великобритания обязались нас защищать. То есть их войска должны быть здесь, в Украине, и воевать рядом с нами. Но они боятся. Политики говорят: нет, это может привести к Третьей мировой войне! Но это их проблемы, у нас есть Будапештский меморандум. Если бы эти 176 ядерных ракет у нас были, этой войны не было бы.

Мы, украинцы, – уникальная нация. Мы отказались от наиболее надежной гарантии безопасности – ядерного оружия, весь мир нам аплодировал. Но когда агрессор на нас напал, мир начинает крутить-вертеть… 58 стран мира высказались в поддержку Украины, но все же эти войска должны быть с нами.

– Последнее уточнение. По оценкам генерала Ходжеса, уже в ближайшие несколько месяцев украинская армия может обеспечить условия для осуществления "крымской операции". Действительно ли такие условия могут сложиться достаточно скоро?

– Генерал Ходжес – профессионал, международник. Он абсолютно четко ориентируется в объективных причинах. Да, Украина способна на это. Я тоже воевал на поле боя, и хочу сказать, что наши солдаты – лучшие. Это не просто высокий пафос. Наши офицеры, наши солдаты – лучшие в мире. Мотивированные, умные. Украинцы всегда были хорошими солдатами. В советское время в процентном соотношении больше всего офицеров были украинцами.

Дайте нам только оружие и поддержку, и мы, украинцы, выгоним врага с нашей земли. И Ходжес совершенно прав. Он знает, он это чувствует. Весь мир увидел, что украинцы умеют воевать.

Вспомните, как в начале широкомасштабного вторжения весь мир говорил: через три-четыре дня Россия возьмет Киев. Что, взяли? Скоро будет год с того момента, как Россия получила от нас, украинцев, по морде, и мы всему миру доказали, что мы – очень талантливая нация. Мы умеем не только работать, но и воевать. Мы – казачьего рода.

Без современного оружия, с проблемами в экономике и социальной сфере, украинские воины, солдаты и офицеры, дают отпор этой армаде, которая, повторю, на некоторых направлениях превышает нас, украинцев, в 20-40 раз. Именно поэтому нам помогают – потому что все увидели, что украинцы способны давать отпор. Именно поэтому Ходжес и делает столь оптимистичные для нас прогнозы.