'Полномасштабная нелюдь': Зеленский отреагировал на обстрел россиянами рынка в Константиновке. Видео

Президент Владимир Зеленский на фоне очередного удара российской армии по мирным украинцам – на этот раз по рынку в Константиновке Донецкой области, обратился к международной общественности. Показательный теракт от оккупантов показал миру, что с Москвой не может быть никаких договоренностей.

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Слова украинского гаранта опубликованы на его Telegram-канале. После гибели более 16 человек, которые ничем не спровоцировали свою смерть, ни в чем не были виноваты, невозможно закрывать глаза на зло, творимое Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная нелюдь", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил экстренные службы, которые оказали помощь всем пострадавшим. Он убежден, что победить российское зло необходимо как можно скорей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара по Константиновке 6 августа погибли 16 человек, в том числе и дети. Еще как минимум 20 человек пострадали и были отправлены в больницу.

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