Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях для Украины: Туск выступил с заявлением

Польша присоединилась к декларации Большой семерки по гарантиям безопасности для Украины.

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Об этом сообщил премьер Дональд Туск, прибывший 22 января с визитом в Киев. По его словам, Польша стала еще одной страной, которая присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

"Польша присоединилась к декларации G7, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", – говорится в сообщении канцелярии польского премьера в соцсети Х.

Кроме того, во время совместной пресс-конференции с Туском президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.

По его словам, политики провели "очень продуктивные" переговоры по всем аспектам двусторонних отношений – речь шла, в частности, о совместном производстве оружия.

В планах – совместные вооруженные предприятия и проекты, а также инвестиции в оборонные комплексы.

"Сегодня с господином премьер-министром Польши Дональдом Туском провели очень продуктивные переговоры. Относительно всех аспектов наших двусторонних отношений. Первое – оборонная поддержка. Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Второе – гарантии безопасности. Обсудили присоединение Польши к декларации " Группы семи". Благодарен за готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами", – рассказал Зеленский.

Также во время переговоров обсуждалась ситуация на границе Украины и Польши. По словам украинского президента, "во время, когда мы защищаем не только собственную независимость, но и свободу других народов Европы, в частности польского народа, солидарность с Украиной не должна разрушаться из-за каких-либо препятствий".

Также темами встречи Зеленского с Туском стали сотрудничество в энергетике и движение Украины в ЕС.

"Имеем гораздо больше возможностей для наших народов и для всей Европы – увеличивать и укреплять энергетический потенциал. И пятое – наше движение в Европейский Союз, соответствующие шаги. Я благодарен за готовность господина премьер-министра поддержать Украину своим опытом. Уверен, будем вместе в Евросоюзе. Будем вместе в НАТО. Будем вместе свободными – Украина и Польша", – заявил глава украинского государства.

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