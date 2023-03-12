Польша создает крупнейшую в Европе сухопутную армию: Варшава уже заказала 1000 танков K2 с и 250 Abrams – The Telegraph

Варшава приступает к крупнейшей за последние 50 лет кампании по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России. На вооружении у Польши есть оружие с дальностью действия до 34 миль (54 км. – Ред.).

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Об этом сообщает издание The Telegraph. В середине декабря польские вооруженные силы получили 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства, которые могут поражать цели на расстоянии до 34 миль.

"Как артиллерийский офицер я в восторге от нового оборудования. Мы можем маневрировать, мы можем стрелять из любого места. Нет места, откуда мы не можем стрелять. У нас было много старой артиллерии, но теперь у нас есть очень новое оружие", — сказал капитан Адамяк The Telegraph.

Учитывая, что война идет в соседней стране – Украине, это дало им уверенность в том, что, если конфликт придет к их порогу, у них теперь будет оружие, чтобы дать отпор.

"По тому, как украинцы используют артиллерию, мы видим, что им нужно быть очень быстрыми: действовать, стрелять и двигаться дальше", — сказал он.

Для начала правительство Польши заказало 1000 основных боевых танков K2 из Южной Кореи и 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abram из США. Это превратит Польшу в обладателя крупнейшей в Европе танковой группировки, затмевающей флот Великобритании из 227 единиц.

А артиллерия будет усилена за счет прибытия 600 K9, 18 пусковых установок HIMARS с 9000 ракет и 288 систем MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью, в том числе устанавливать противотанковые ежи, а также рядом с Калининградской областью РФ. Такова стратегия страны, которая просчитывает вероятную оборону и сдерживание потенциальной агрессии.

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