Давайте попробуем обсудить гипотетический сценарий их противостояния, ведь официальные лица с обеих сторон должны говорить то, что от них требуется, но при этом понятно, что это обычная пропаганда для своих, а не реальность.

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Далее текст на языке оригинала.

Ну почнемо з того, як буде виглядати їх конфлікт. І наскільки він реальний.

Перший варіант – це повне захоплення Польщі. Як в 1939 році. Тільки без українського мобілізаційного резерву.

Другий варіант – це обмежене військове вторгнення, для виконання окремих військових завдань.

Почнемо з першого варіанту. І так, я був в Польші, спілкувався з різними там людьми, в тому числі по військовій та дроновій тематиці, і давно сформулював свою думку, в тому числі по оцінці самих поляків та українців які там працюють в ВПК.

І висновок – не буде ніякої Варшави за 2-3 дні.

Польша не просто має одну з найбоєздатніших армій НАТО, ця армія ще і будувалась пріоритетно за європейські гроші, як армія яка повинна стримати удар зі сторони РФ та Білорусі. Тобто це не просто армія – це армія, яка будувалася під цю задачу, відповідно фінансувалась та накачувалась зброєю. Зараз це біля 220 тис.з планами на збільшення до 500 тис. Це сучасне озброєння, дуже сильна авіаційна складова, та відповідний ВПК.

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Для повномасштабного вторгнення Росії треба перекинути сотні тисяч військових. Це непросто проти такого противника. Ми судимо по собі, коли до нас вривалось угруповання з декількох сторін розміром під 200 тис., а найкращі партнери нам давали гранатомети для партизанської війни. Ну типу і допомогли, партнер все ж таки, і прям не дуже сильно, бо все одно та Україна впаде.

З Польщею такого не буде. Все ж країна НАТО, велика авіація, і підтримка інших країн буде більш суттєвою. А якщо при повномасштабному вони зможуть зупинити противника, навіть ціною великих втрат людських та територіальних, та адаптуватись до нього – вистоять. Це моя особиста думка.

Другий варіант – обмежене вторгнення з використанням гібридної війни.

Особисто мені вважається, що це будуть порти Балтійського моря, і по моїй думці все ж Польша їх втратить при атаці РФ.

Чому саме Балтійське море? Бо Китаю потрібен торговий шлях в Європу, і це один з їх амбітних планів "Один пояс, один шлях".

Основні логістичні напрямки:

* Сухопутний шлях (Економічний пояс Шовкового шляху): Північний та Південний транспортні коридори пролягають з Китаю через Центральну Азію, Росію та Білорусь, виходячи безпосередньо до великих логістичних хабів і портів на узбережжі Балтійського моря (зокрема, до Санкт-Петербурга).

* Морський шлях (Морський шовковий шлях XXI століття): Традиційні океанські маршрути йдуть від узбережжя Китаю через Суецький канал та Середземне море, піднімаючись на північ Європи аж до акваторії Балтійського моря.

Як бачите – без контролю Балтійських портів важлива частина цього задуму. І у РФ нема іншого виходу, бо вони вже майже офіційно сателіт Китаю, і повільно деградують залежні від інтеграції в китайську економіку. Але Росії не хочеться бути шісткою, вона хоче бути партнером, це і захоплення та контроль цієї території дасть їм можливість вже спілкуватися з Китаєм маючи як то каже один пісділ "карти в руках".

Тому тут стоїть питання не "чи зробить це РФ", а "коли вона це зробить".

Ну і тут треба визнати, що провести швидке захоплення обмеженої території, загнати в Балтійське море свій флот та морські дрони "Рубікона", і х*рячить "шахедами" та ракетами по всім тилам Польщі та інших країн Балтії, викликаючи руйнування, загибелі мирних жителів, і блокуючи для цієї частини світу торгівельний трафік, виставляючи свої умови для перемир'я – виглядає доволі реалістично, враховуючи можливості РФ та їх бойовий досвід.

Так, більше вони не захоплять, але більше їм і не треба в принципі. По суті треба допинати ці країни, щоб вони підписали перемир'я з спільним контролем Балтії на російських умовах – ну і все, стратегічно ЄС приплив після цього. Там після цього буде і "захист російськомовних" в країнах Балтії та Польші, і вимоги під нові військові бази РФ в Балтії, і багато чого іншого на чому можна будувати політику на багато років вперед, і продавати своїм громадянам як велику стратегічну перемогу, яка і була ціллю СВО, бо "боролись з натою та наконєц то іх побєділі, просто єто била такая многоходовочка з Україною".

Тепер трохи песимізму.

Польша дійсно має сильну армію, але абсолютно без бойового досвіду. Як себе поведе така армія в умовах реальних бойових дій – не знають навіть поляки. І чи будуть взагалі там чинити системний супротив. Пам'ятаєте в 2014 році, коли перші постріли зробив Вадим Сухаревський, в ті часи, коли здебільшого десантура віддавали цивільним затвори з автоматів та свої БМД?

Чому тільки Сухаревський мав яйця зробити в потрібній ситуації що треба, і дати приклад оточуючим?

Бо в нього був до цього бойовий досвід. Він був одних з тих, хто пройшов мʼясорубку в Ель-Куті, під час знаходження в миротворчому контингенті в Іраку. Бойовий досвід дав йому можливість зробити в необхідний час те, що треба. І то був 2014 рік. Зараз 2026, і з тієї сторони не угруповання фсбешніків Гіркіна, а більш досвідчений та потужний противник.

Під час повномасштабного вторгнення у України були сотні тисяч людей, які пройшли АТО, був сильний волонтерський рух та інша підтримка фронту. Ми недооцінюємо умови, які нас загартували, але це і є сучасна Спарта. Цей досвідчений контингент і зупинив російську навалу в 2022 року, дав можливість перебудувати армію під вимоги сьогодення та зробити ту армію що стоїть вже пʼятий рік.

У Польщі такого контингенту немає. Більш того, коли ти гарно фінансуєш якусь галузь – там швидко зʼявляється стала каста. Так і в Польщі, там стара каста військових, які сидять біля фінансування з ЕС і освоюють гроші на оборонку. І там прям не дуже сучасне командування, я б сказав. Ну такі ж совочки як і у нас до 2014 року, тільки в натівських мундирах.

На демонстрації дронових технологій вони дуже смішні, ну видно, що типи ніх*ра не розуміють, що тут до чого, і потужно роблять вигляд впевненості. Дрон злетів. Дрон сів. Зрозуміло, все згідно відповідно, а що там в нас по Крабах? О, ось Краб. З дронами поєднаний? Так. О, це згідно відповідно. Все заєбіз.

І українці, які на це все дивляться в ах*є і розуміють, що тут непрацюючий продукт демонструють некомпетентним в цьому людям. Але там все вважаються нормальним, постріляли, політали, до всього готові. Але це не так.

Тому питання до Польщі одне – скільки тисяч вмотивованих людей готові стати і загинути в перші дні, а не звалити в Німеччину? З мого досвіду спілкування з поляками – вони взагалі про це стараються не думати. Самі не знають.

Відсутність досвіду критична для армії Польщі, і це ії основна проблема. Вона могла б отримати цей досвід від України, але є дві проблеми. Перша – це занадто консервативний генералітет, який не знає як це правильно зробити, та і пох*й їм, лавншка з ЄС крутиться – карʼєра мутиться.

По-друге – це не без російських спецслужб підняті антиукраїнські настрої. Тепер пояснити українцям, чому вони повинні вмирати за поляків і бути в одному окопі – дуже складно. Єдина країна, яка б могла суттєво вплинути на адаптацію армії Польщі до сучасних бойових дій – викреслили за допомогою пропаганди.

І якщо тепер станеться "двіжуха" – то українські військові, яким запропонують розділити з поляком, спершу запитають, а чи в окопи пішли ці всі польські націоналісти, що висипали українське зерно, та поплічники Гжегожа Брауна? А, ні? Ну то нам в тому окопі що робити? За них воювати? Дякую, Wielkie dzięki, але без нас, скажете, коли ви з антиукраїнськими настроями питання вирішите, а потім поговорим.

А Гжежож Браун з своїми поплічниками в окоп не піде, він буде на польському телебаченні вимагати припинення бойових дій на умовах РФ. В цей же час AfD в Німеччині теж буде вимагати миру через домовленості з РФ. А Трамп в цій історії розумієте на чию сторону стане.

Крім того є ще Білорусь, як напрям другого удару. Ви ж памʼятаєте, що основна проблема Польщі – це українські мігранти? Ну от тільки Навроцький зі всією своєю історичною історією, давно вже завалих хлібасосіну і не відсвічує по питаннях мігрантів, які Білорусь закидає на їх теріторію. Не бачить загрози. Ну бо це ж дружаня Америки, політичних вістів не отримати з цього, тому будуть сидіти та дивитись на це Чеховське ружжо, поки воно не шмальне в потрібний момент.

Звичайно по думці російських Брауна та AfD це все буде тому, що Україна причина, і вони навіть цю думку завдяки пропоганді нормально так підсилять в Польщі та ЄС. Той факт, що якби РФ захопила Україну, та отримала доступ до українського ВПК та мобілізаційного резерву з бойовим досвідом – то ця армія б через пару років була б вже не те що в Польщі, а і в Німеччині – про це звісно будуть мовчати. Тим паче в Німеччині є свій "депресивний дотаціонний проросійський Донбас" та своя "партія регіонів" під контролем російських спецслужб. Тобто є система, яка може впливати на населення, отримуючи вказівки з Кремля. А це значить, що пропаганда там буде нестись – шо гай гуде.

І ці всі інструменти гібридної війни не зʼявилися вчора. Вони багато років розвивались російськими спецслужбами. А кожен інструмент має свою роль і час, коли повинен відпрацювати.

Які ж висновки.

Так з одного боку заяви Москви – гіперболізовані. Але це пропаганда, тут зрозуміло. Не зможе РФ захопити всю країну.

Заяви Польщі теж гіперболізовані, але вони і повинні так відповідати.

Справжня ж реальність жорсткіша, має більш фундаментальний вплив на сьогодення, та має всі обгрунтовання, щоб провести успішну обмежену операцію проти Польщі та країн Балтії.

Якось так.