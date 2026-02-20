'Получают знания о современной гибридной войне': Зеленский рассказал, сколько солдат КНДР сейчас находится на территории РФ

На территории РФ сейчас находятся около 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Они получают знания о современной гибридной войне.

И этот факт представляет опасность для Запада, прежде всего для Южной Кореи. Об этом заявил президент Украины в интервью Kyodo News.

Что сказал президент

"10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории России. Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне. Они учатся противодействовать ракетам, различным типам дронов, включая дроны на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников. Они учатся сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Поэтому у них есть такая возможность", – подчеркнул глава государства.

Полученные опыт и знания солдаты армии северокорейского диктатора Ким Чен Ына потом повезут домой. Впоследствии, по мнению главы государства, КНДР сможет использовать его против своих "врагов" – например, против Южной Кореи.

Новость дополняется