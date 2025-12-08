Получила 60% ожогов тела: дочь рассказала о матери, которая умерла в больнице после российской атаки на Одессу. Фото

В одесском реанимационном отделении умерла женщина, которая получила тяжелые ожоги во время ночной атаки российских дронов на город в пятницу, 21 ноября. Полученные повреждения оказались фатальными.

Об этом сообщила дочь умершей, Валерия Гоменюк. В своем Instagram она попрощалась с матерью.

Что известно

"Я хочу, чтобы у всех в памяти ты осталась именно такой! Моя самая любимая, самая нежная и самая красивая! Я знаю, что твоя душа всегда будет рядом. Люблю тебя, мама. Прости меня за все наши ссоры, я никогда не хотела сделать тебе больно. Спасибо тебе за все, что делала для меня! Я пока не знаю, как жить дальше, но я знаю, что ты всегда радовалась моим успехам и хотела, чтобы я была счастливой. А я хотела сделать все возможное, чтобы ты была счастливой тоже!" – написала она.

По сообщению заведующего отделением эндоскопической и малоинвазивной хирургии одесской больницы №10 Виталия Гуцулюка в комментарии "Суспільному", 49-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии: медики диагностировали ожоги около 65% поверхности тела и поражение верхних дыхательных путей. Она была госпитализирована сразу после атаки и лечилась в реанимации.

Напомним, ранее, ночью 4 декабря, российские террористы массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела пострадали мирные жители: ранения получили семь человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 декабря снова россияне атаковали Одесскую область. Под ударами врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура: на одном из объектов вспыхнул пожар, повреждено оборудование.

