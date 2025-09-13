Поляки не умеют сбивать 'Шахеды', а требование Путина о 6 тыс. кв. км – блеф. Интервью со Ступаком

Российская ракетно-дроновая атака на Польшу продемонстрировала слабые места в обороне НАТО. Варшава смогла сбить лишь 4 из 19 беспилотников, причем очень неэффективным способом. Почему европейские страны раньше "не замечали" российских беспилотников, которые залетали на их территорию?

Существует два объяснения: политические предохранители – нежелание провоцировать Россию и "третью мировую", и техническая несостоятельность – нехватка систем, которые могли бы заблаговременно обнаруживать медленные дроны, летящие очень низко. Украина с подобными трудностями борется уже три года и даже сейчас имеет пробелы, но накопленный опыт может быть полезен полякам. Атака на Польшу действительно напугала европейцев. Так, неофициально в Германии признали, что эта страна не будет готова к прямому столкновению с Россией еще как минимум в течение двух лет.

В то же время стало известно о новом требовании Кремля: он хочет 6 тысяч квадратных километров украинской территории, которую еще не захватил и вряд ли захватит как минимум в течение следующего года. Это требование – блеф, который объясняется тем, что именно Донецкая область является самым сложным для врага участком фронта. Яркое свидетельство тому – оккупанты уже год безрезультатно пытаются прорваться возле Покровска и Мирнограда. Однако не исключено, что Москва может расширить свой "интерес" и на другие области – Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава страны-агрессора Путин хочет, чтобы Украина передала ему 6 тысяч квадратных километров территорий, которые оккупационная армия еще не захватила. Как вы думаете, о каких именно территориях может идти речь? Только о Донецкой области или еще о чем-то? На ваш взгляд, может ли враг действительно продвинуться так далеко, скажем, в течение полугода или года?

– Судя по всему, речь идет исключительно о Донецкой области. И я видел заявление, что якобы Российская Федерация готова отказаться от дальнейших продвижений на Запорожье и Херсонской области, "а в обмен на это дайте нам Донецкую область". Но это самое сложное, что сейчас есть на пути россиян, поэтому они так настойчиво и требуют эту территорию.

Много копий ломают на тему, где проще идти. По равнинной местности в Харьковской области или в Донецкой? С одной стороны, конечно, оборонять терриконы, шахты, водоемы – это сложно. И россияне имеют возможность просачиваться быстро, запрыгивать где-то в дома. Но с другой стороны, для того чтобы захватить, им надо каждый дом уничтожить. А это требует очень больших усилий.

В то же время продвижение на равнине проще, но обороняться сложнее, потому что все как на ладони. В конце концов и наступающие части тоже как на ладони. Поэтому я думаю, что для РФ принципиально, чтобы ВСУ вышли из Донецкой области и отдали им всю эту сложную застройку, "а дальше мы подумаем, двигаться дальше или остановиться".

– Ранее Путин прозрачно намекал, мол, если вы сейчас не отдадите то, что мы хотим, после будете вынуждены отдавать больше. В то же время мы видим, оккупанты до сих пор топчутся вокруг Покровска, Мирнограда и не могут продвинуться вперед. Более того, мы видим также обратный процесс освобождения украинских территорий. Считаете ли вы, что враг вообще способен полностью захватить Донетчину?

– Они могут захватить Донетчину, но вопрос, сколько времени им на это понадобится? Откровенно говоря, даже до конца года у них перспектив немного. Действительно, под Покровском они уже год стоят на месте. Карл, год! Это та армия, которая нацелилась на Берлин, на Варшаву. Они год стоят вокруг Покровска.

Поэтому я считаю, что как минимум в перспективе года-полутора им не удастся захватить всю Донецкую область. Но они спешат. И эта вся история, мол, отдайте нам это срочно, иначе в следующий раз будем требовать больше – это блеф.

В то же время для подтверждения этого блефа россияне могут распространить свой интерес на Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую области – так же провозгласить их своими и сказать: теперь мы будем добиваться "возвращения" этих областей в состав Российской Федерации. Теоретически это возможно.

– Ситуация российской атаки на Польшу с помощью дронов в большей степени в интересах Украины или наоборот? Я имею в виду военную помощь нашей стране. Возможно, Европа, учитывая новые обстоятельства и вызовы, решит еще больше усилить способности Украины? Или же наоборот – решит, что надо прежде всего усиливаться самой? Как думаете, в какую сторону будет развиваться ситуация?

– Вчера я разговаривал со своим немецким другом, который имеет контакты в политических кругах. Он говорит, что на горизонте двух лет Германия еще не будет готова, в лучшем варианте нужно лет пять. Это сказал человек нормальный, адекватный, полностью проукраинский. Говорит, просто я вижу, как оно все медленно движется, мы еще не готовы к прямому столкновению с Россией. У нас нет что поставить на свою оборону. Мы даем максимально все, что у нас есть, вам. В частности, он сказал о системах Skyrangers. "В Бундесвер ничего не поедет, а в Украину поедет уже до конца года 18 штук". Но этого мало.

Добавляется еще и большая политическая нестабильность во Франции, что очень устраивает россиян. Да, ситуацию в Польше все увидели, заявления сделали, но такой быстрой реакции, чтобы нам, условно, до конца недели передать еще ПВО, точно не будет. Это будет со временем.

Но все как один, с кем я общался вчера, все эти иностранцы, извините, с*ут. Они с*ут с того, что что-то начнется. И говорят: "Господи, неужели у нас тоже будет война?" Я вынужден им рассказывать, к чему готовиться, что надо иметь и так далее. Из стран Балтии звонили. Те, кто понимает, уже на чемоданах, а у тех, кто не понимает, кока-кола в голове. Мол, ну, упал беспилотник, но он же был без взрывчатки. Один был со взрывчаткой, а все остальные пока пустышки. Но это очень плохой сигнал.

– Считаете ли вы, что, по крайней мере, учитывая ситуацию в Польше, мы можем сегодня рассчитывать на усиление нашей противовоздушной обороны?

– Ну, рассчитывать можно, но вопрос, что они могут дать. Видите, сейчас у них идет дискуссия: может, больше Польшу накачать оружием, чтобы она сбивала. Но наши военные просто смеются над поляками, как они сбивали те беспилотники. Из 19 сбили четыре с помощью ракет, которые стоят несколько миллионов долларов.

Я общался с иностранцами, и они не могут четко объяснить, что происходит. Есть два больших магистральных сценария, почему поляки раньше не сбивали российские беспилотники и почему сейчас сбили только четыре. Первое – есть политические предохранители как внутри Польши, так и за ее пределами, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО, в Вашингтоне. "Не провоцируйте, нам не нужна третья мировая война, не сбивайте, зачем оно нам нужно". Второе объяснение – техническое, потому что в Польше банально нет технических возможностей заранее увидеть беспилотники, если они летят очень низко.

Мы знаем, как они летят буквально над домами, над деревьями, очень медленные, из веток и подручного материала сделаны. Есть ли возможность у поляков быстро их запеленговать? Мне кажется, у них с этим есть проблемы. Наши военные над этими проблемами уже три года бьются, и то у нас есть пробелы. Бывает такое, что радиолокационно ничего не фиксируется, а потом – хоп! – Житомирщина! Господи, да откуда он появился?!

– То есть полякам надо учиться у нас?

– Да, конечно. "Николаевский Ванек" перевести на польский язык. Можем сделать.