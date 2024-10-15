Помогали уклонистам избежать мобилизации в разных регионах: СБУ и полиция разоблачили работников вузов и медучреждений. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили еще три коррупционные схемы уклонения от мобилизации, что действовали в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. Так, в одном из университетов было разоблачено 225 фейковых "студентов".

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В результате комплексных мероприятий задержаны все организаторы этих схем, среди которых – руководители двух частных высших учебных заведений и должностные лица военных врачебных комиссий (ВЛК). Об этом сообщили в Telegram-каналах СБУ и Офиса Генерального прокурора.

На Закарпатье задержали ректора и проректора частного университета, которые без вступительных экзаменов зачисляли уклонистов на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру в собственный и иностранный вуз. Они обещали этим "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки от призыва. Стоимость таких "услуг" составляла примерно 1500 евро с человека.

Для реализации этой незаконной схемы руководство университета привлекло должностное лицо военной службы правопорядка.

После разоблачения СБУ местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались этой "студенческой схемой".

Во время обысков у задержанных были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 4,5 млн грн, черновые записи, мобильные телефоны и другую технику.

В Киевской области задержали заместителя директора финансового колледжа и двух его подчиненных, которые оформляли своих клиентов в аспирантуру "задними числами". Чтобы реализовать эту схему, фигуранты выдавали уклонистов за студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились, сопровождая их поступление в частный научно-исследовательский институт.

Таким образом, уклонисты получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких услуг составляла от 5 до 10 тысяч долларов США. Правоохранители зафиксировали более 50 таких случаев.

В ходе обысков изъяли удостоверения аспирантов, списки военнообязанных и записи о полученных суммах средств.

В Черкассах задержаны трое членов военно-врачебной комиссии, которые продавали уклонистам фальшивые выводы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Организаторы также привлекли медсестру, которая искала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними и фигурантами ВЛК.

За 25 тысяч гривен неправомерной выгоды они должны были сделать поддельный консультативный вывод для призывника. Кроме того, за эти средства обещали повлиять на членов ВЛК, чтобы те приняли решение, которое явилось бы основанием для предоставления отсрочки от мобилизации из-за состояния здоровья.

Все задержанные уже сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

▪ ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Хмельницкой области задержали двух врачей, которые за взятку помогали военнообязанным получать фейковые справки об инвалидности. Стоимость своих "услуг" они оценивали от 3000 до 8000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовала руководительница агентства недвижимости и двое ее подчиненных, которые привлекли к операции 26 медработников.