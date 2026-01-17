Помогут в противодействии дронам: что известно о легких штурмовиках L-159, которые Украина может получить от Чехии. Фото

Чехия рассматривает возможность в сжатые сроки передать Украине боевые самолеты, которые могут существенно усилить противодействие российским дронам-камикадзе. Речь идет о легких штурмовиках, эффективных именно против медленных и массовых воздушных целей. Такие платформы способны разгрузить систему ПВО во время масштабных атак РФ.

О планах передачи самолетов сообщил президент Чехии Петр Павел во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Детали возможного усиления Воздушных сил Украины проанализировали в Defense Express.

Петр Павел подтвердил, что Прага работает над решением о поставках Украине боевых самолетов, которые могут быть "очень эффективными" в борьбе с беспилотниками. Хотя конкретная модель официально не названа, в военно-аналитической среде речь идет прежде всего о легких штурмовиках L-159 чешского производства.

Идея передачи этих самолетов не нова: еще в 2023 году чешская сторона рассматривала L-159 как один из вариантов усиления Сил обороны Украины. В нынешних условиях массового применения Россией дронов типа "Шахед" такие платформы могут играть роль мобильного воздушного перехватчика.

L-159 – одноместный или двухместный легкий боевой самолет, оснащенный бортовой радиолокационной станцией FIAR Grifo L и способный нести широкий спектр вооружения.

Это авиационные пушки, управляемые и неуправляемые бомбы, ракеты "воздух – поверхность" AGM-65 Maverick и ракеты "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder, что делает самолет пригодным для перехвата дронов.

Первый полет L-159 совершил в 1997 году, а на вооружение ВВС Чехии он поступил в начале 2000-х. По состоянию на сегодня чешские Воздушные силы имеют 16 одноместных L-159A и 8 двухместных L-159T. Именно из этого парка, по оценкам экспертов, Прага может выделить несколько машин для Украины.

Аналитики отмечают, что L-159 не является заменой современным истребителям, однако в роли "охотника за дронами" он может стать эффективным и относительно недорогим решением. В то же время проекты глубокой модернизации или совместного производства новых самолетов – в частности, L-259 или L-39NG – пока не рассматриваются как вариант быстрого усиления "здесь и сейчас".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна вскоре предоставит Украине боевые самолеты, которые смогут сбивать беспилотники. Вероятно, речь идет о чешских дозвуковых истребителях L-159.

