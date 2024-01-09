'Помолился и уехал в сторону границы': украинец рассказал, как пытался переплыть Тису посреди зимы, чтобы попасть в Венгрию. Видео

Военнообязанный украинец решил пересечь границу с Венгрией, посреди морозной зимы переплыв реку Тиса на Закарпатье. Мужчина даже попытался показать это в прямом эфире, но храбрости ему хватило ненадолго.

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Позже уклониста задержали пограничники и показали видео. На камеру тот откровенно признался, что админответственность за такой поступок все же несет меньшую угрозу.

"Перейти Тису в прямом эфире, или рубрика "Помолился и уехал в сторону границы". Чтобы добраться до Венгрии, "стример" на Закарпатье выбрал маршрут, который пролегал через реку. Воплотить план в жизнь помешал страх перед гибелью. Да и пограничники не смогли оставить отважника наедине со стихией", – говорится в сообщении.

Там показали фрагмент со "стрима", который мужчина вел в день попытки бежать за границу. Подписчикам он продемонстрировал бурную воду Тисы и указал на местность по другой берег реки, где уже была венгерская граница.

По его словам, он проплыл максимум метр и сразу начал грести назад к берегу, потому что "вода холодная, чуть не утонул, словом, жестячек". Это было 7 января 2024 года.

Уже в общении с пограничниками мужчина признался, что в тот день проснулся утром, "помолился и уехал" около 09:00 к венгерской границе на велосипеде.

"Пробовал плыть через Тису – это нереально. Большое течение, большая глубина, холодная вода!" – объяснил украинец, почему оставил свою затею.

Как сообщал OBOZ.UA, у границы с Молдовой поймали группу уклонистов в наряде батюшек. Оказалось, что несколько мужчин устроили другим "паломническую" экскурсию на лодке по озеру Кагул, пообещав за $12 тыс. отправить их за границу.

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