Помощь нужна прямо сейчас: объявлен большой сбор на бронезащиту для азовцев из 3ОШБ в Бахмуте
В рамках проекта Support Azov начат сбор средств для покупки современной бронезащиты для защитников Украины. Цель проекта – собрать 15 миллионов гривен, которые позволят приобрести бронежилеты для тысячи бойцов.
Новый бронежилет был разработан с учетом боевого опыта защитников "Азовстали" и защитников Мариуполя.
"Цель сбора – 15 миллионов гривен! Наша цель обеспечить 1000 бойцов Азовской 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ новой уникальной бронезащитой", – написали в Support Azov.
Созданием бронежилета занимаются специалисты двух украинских компаний "M-TAC" и "Украинская броня".
Основу самой бронезащиты составляет высокомолекулярный баллистический полиэтилен. Форма бронежилета усовершенствована и максимально защищает бойца со всех сторон. Благодаря этому воин фактически превращается в железного человека.
Первая партия этих бронежилетов уже надежно зарекомендовала себя в боях бойцов азовских подразделений под Бахмутом.
"Делая донать на этот бронежилет вы делаете инвестиции в защиту жизни наших воинов! Просим всех неравнодушных максимально приобщаться к этому сбору. Война идет прямо сейчас, и помощь нужна прямо сейчас", – отметили благотворители.
Присоединиться можно любым удобным способом:
– monobank
– PayPal получатель: [email protected]
– перевод на карту:
Гривна (uah) 5375 4112 0237 6351
Евро (EUR) 4149 4999 9150 1600
Доллар (USD) 4149 4999 9150 1600
– реквизиты для переводов в национальной иностранной валюте
– Крипто-кошельки