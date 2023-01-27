Помощь нужна прямо сейчас: объявлен большой сбор на бронезащиту для азовцев из 3ОШБ в Бахмуте

В рамках проекта Support Azov начат сбор средств для покупки современной бронезащиты для защитников Украины. Цель проекта – собрать 15 миллионов гривен, которые позволят приобрести бронежилеты для тысячи бойцов.

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Новый бронежилет был разработан с учетом боевого опыта защитников "Азовстали" и защитников Мариуполя.

"Цель сбора – 15 миллионов гривен! Наша цель обеспечить 1000 бойцов Азовской 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ новой уникальной бронезащитой", – написали в Support Azov.

Созданием бронежилета занимаются специалисты двух украинских компаний "M-TAC" и "Украинская броня".

Основу самой бронезащиты составляет высокомолекулярный баллистический полиэтилен. Форма бронежилета усовершенствована и максимально защищает бойца со всех сторон. Благодаря этому воин фактически превращается в железного человека.

Первая партия этих бронежилетов уже надежно зарекомендовала себя в боях бойцов азовских подразделений под Бахмутом.

"Делая донать на этот бронежилет вы делаете инвестиции в защиту жизни наших воинов! Просим всех неравнодушных максимально приобщаться к этому сбору. Война идет прямо сейчас, и помощь нужна прямо сейчас", – отметили благотворители.

Присоединиться можно любым удобным способом:

– monobank

– PayPal получатель: [email protected]

– перевод на карту:

Гривна (uah) 5375 4112 0237 6351

Евро (EUR) 4149 4999 9150 1600

Доллар (USD) 4149 4999 9150 1600

– реквизиты для переводов в национальной иностранной валюте

– Крипто-кошельки