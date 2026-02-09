Понад половина з них досі не під санкціями: у ГУР назвали десятки підприємств РФ, залучених до виготовлення БПЛА

Украинская разведка разоблачила 21 российское предприятие, создающее беспилотники для атак против Украины. По данным Главного управления разведки, более половины компаний до сих пор не под санкциями, что дает стране-агрессору возможность беспрепятственно продолжать поставки и разработку военных технологий.

Соответствующие данные обнародовали в Telegram-канале ГУР. Часть опубликованных данных была получена от участников международного хакатона "War&Sanctions".

"Более половины из них до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет агрессору беспрепятственно получать технологии, комплектующие и финансирование", – отметили в разведке.

Среди разоблаченных предприятий, в частности, ООО "Агенство цифрового развития", разработчик грузовых БПЛА "Сварог", которые применяли российские подразделения морской пехоты РФ для поддержки оккупационных сил на Херсонщине. Также в список вошли предприятия группы "Аэро-Хит", которые за средства из государственного бюджета РФ создают FPV-дроны "Велес".

КБ "Микроб" и АО "Площадь" ответственны за разработку FPV-дронов и систем автопилота и машинного зрения для них.

В ГУР отметили, что эти предприятия должны быть внесены в "черные списки" ответственного бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах свободного мира.

"Санкционное давление на агрессора и контроль за соблюдением санкционного режима необходимо усиливать. Опыт, который российская армия и производители вооружений получают сегодня на поле боя в Украине, завтра может быть использован Россией и ее союзниками – Ираном и КНДР – в новых войнах против цивилизованного мира", – подчеркнули в ГУР.

Напомним, после очередного масштабного российского обстрела Украина усилила санкционное давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. Ограничения направлены на компании, без которых производство дронов и ракет было бы невозможным.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд выдать ордера на арест российских преступников, причастных к террористическим ударам по энергосистеме и теплоснабжению, а также обратился к МАГАТЭ отреагировать на создание Россией угроз для украинских АЭС.

