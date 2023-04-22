Попадал в топ-100 юристов и был советником международных организаций: на фронте погиб адвокат Поливодский

Украина потеряла на войне с оккупационной армией России еще одного своего защитника. В боях с оккупантами погиб кандидат юридических наук, известный адвокат Александр Поливодский.

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О гибели Героя в пятницу, 21 апреля, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины. Последний бой воин принял в Луганской области.

Александр Поливодский имел более 20 лет адвокатского стажа, был кандидатом юридических наук, доцентом, специалистом по проблемам аграрного, земельного и экологического права. В 2010 году он вошел в список 100 лучших юристов Украины.

Выдающегося юриста часто приглашали советником международных организаций – Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейской комиссии.

До полномасштабного вторжения России он возглавлял Комитет по аграрному, земельному и окружающему праву НААУ, а в феврале 2023 года добровольно покинул должность из-за службы в рядах Вооруженных сил Украины.

В декабре 2021 года Поливодский был отмечен нагрудным знаком Национальной ассоциации адвокатов Украины "Выдающийся адвокат Украины".

В интервью изданию "Pravo.ua" в мае 2022 года Александр Поливодский рассказывал, что решил пойти на службу еще до начала полномасштабной войны. В начале февраля 2022 года он пришел в военкомат для заключения контракта на службу в резерве в батальоне территориальной обороны, а 24 февраля должен был сдать последние медицинские справки для этого.

Утром 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения, он прибыл в пункт сбора и был мобилизован на должность стрелка стрелковой роты батальона территориальной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, за покой и независимость государства отдал свою жизнь военный сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Герой одним из первых стал на защиту Бахмута.

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