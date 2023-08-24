Попали в окружение и вынуждены пить воду из Днепра: оккупант рассказал о судьбе захватчиков из бригады, причастной к подрыву Каховской ГЭС

Группа оккупантов из 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады ВС РФ попала в окружение на островах в Херсонской области. У противника есть потери – минимум шесть "двухсотых".

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На тяжелую ситуацию пожаловался военнослужащий страны-агрессора и блогер Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый") на своем канале в Telegram. Захватчик записал аудио и, щедро матерясь, грустным голосом доложил об обстановке.

Фанат "СВО" сказал, что вчера (23 августа) провел целый день за "интересным занятием": смотрел в монитор, звонил людям, говорил, куда стрелять, давал координаты, цели, "спасал парней".

У этих "парней" из 205-й ОМСБр, как признался оккупант, шесть "двухсотых". Количество раненых он не назвал. Гузенко заявил, что его коллеги "попали на островах".

"Пи***ц там, молотилово у них!.. Чтобы вы понимали, людям на квадрокоптере сигареты и еду закидывали", – заявил военный РФ. Он объяснил, что у российских захватчиков там нету ничего, даже воды. "Они воду из Днепра пили!" – поплакался "Тринадцатый".

"Они там в окружении, они все в ах**!" – добавил он. Гузенко также возмутился, что этот вопрос решал не генштаб РФ или другое руководство, а он. Блогер сказал, что у него нету объяснения, почему так произошло.

Интересно, что именно 205-ю бригаду противника связывают с подрывом Каховской ГЭС.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист Денис Казанский предположил, что оккупант Егор Гузенко может иметь отношение к жестокой казни украинского военного. В сети "Тринадцатый" активно публикует намеки и призывы к подобным расправам.

Гузенко служил в ВДВ РФ, родом со Ставрополья. В 2015 году вступил в ряды террористов "ДНР", взяв себе позывной "Тринадцатый". Также воевал в Сирии.

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