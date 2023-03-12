Пополнили обменный фонд: в сети показали группу пленных из РФ. Видео

Украинские воины пополнили обменный фонд на одном из направлений. Защитники захватили в плен не менее четырех захватчиков.

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По меньшей мере, один из пленных оказался выходцем из Луганщины. Видео с "уловом" защитников показал журналист Роман Бочкала.

"Саперы пополнили обменный фонд", – подписал опубликованные кадры он.

На видео украинские воины стоят в поле над только что взятыми в плен оккупантами. На кадрах видно по меньшей мере четверо пленных, которые со связанными за спинами руками лежат лицами вниз.

Защитники спрашивают у пленников, что побудило их взять в руки оружие и приехать воевать против Украины. В ответ слышат о желании заработать денег и о выполнении приказа.

Один из защитников тем временем наклоняется к пленнику, который представился Серегой. Воин называет название населенного пункта в Украине (на видео оно звучит неразборчиво) и спрашивает, знает ли захватчик, где находится этот город. Тот отрицательно качает головой.

"А я оттуда приехал. И дом разбит. И город все разбит. И семья уехала, из-за таких, как вы, братан. А ты здесь лежишь. Бабло заработать приехал. Мы же одни и те же... Ты Луганск? Новопсков? Луганская область. Наш. Наш, братка, украинец. На своих пиз*уешь, с*ка!" – эмоционально реагирует защитник, похлопывая испуганного пленника по плечу и явно сдерживая гнев.

Все пленные пополнят обменный фонд и помогут вернуться домой украинским воинам, оказавшимся в плену в РФ.

Напомним, на днях в Координационном штабе по обращению с военнопленными предостерегли, что Россия пытается спровоцировать конфликты среди родственников украинских пленных. Оккупанты пытаются создать впечатление, что Украина заинтересована в возвращении только тех, кого захватиди в плен на Мариупольском направлении, но на самом деле это не соответствует действительности.

Вместе с тем, Россия умышленно согласовывает обмены так, чтобы разжечь конфликты в Украине. Отдавая защитников Мариуполя, российская сторона надеется, что спровоцирует недовольство среди родных пленных, попавших в руки оккупантов на других направлениях.