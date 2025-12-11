'Попробуют разыграть карту': эксперт назвал города Украины, которые стали целью номер один для РФ, и оценил возможность перемирия

Страна-агрессор Россия сосредотачивает главные усилия на направлениях, где видит быстрое продвижение. Прежде всего приоритетами оккупантов являются Покровск и Константиновка.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он очертил возможные сценарии до конца года и рассказал, какие факторы могут влиять на способность Украины стабилизировать ситуацию.

Эксперт назвал главные цели РФ

По оценке специалиста, главной целью России остается Покровск, где, по его мнению, российские силы видят возможность быстрого давления и завершения операций. Среди других приоритетов Константиновка. Эксперт считает, если оккупанты смогут захватить Покровск и Мирноград, то направят значительное количество военных и техники именно на этот участок.

"Я уверен, что с точки зрения россиян, там надо только еще немножко дожать, сделать небольшие усилия и все будет сделано. Я думаю, что Покровск и Константиновка – это приоритеты номер один", – отметил Ступак.

Захват Константиновки до Нового года Ступак считает маловероятным, но после потери Покровска такая угроза значительно возрастет.

"Как только падет Покровск и Мирноград, то сразу вся эта масса навалится на Константиновку. Та масса, которая есть, плюс то, что освободится после захвата Покровска. И это будет действительно большая масса людей и много техники", – предупредил эксперт.

Украинской армии необходимы ракеты

Чтобы нивелировать численное преимущество оккупационного войска, украинским Вооруженным силам критически необходимы дальнобойные ракеты, которые смогут атаковать территории, где оккупанты чувствуют себя безопасно.

"Если и когда у нас будут эти ракеты, и мы можем до них дотянуться, тогда у россиян действительно начнутся огромные проблемы. Пока что таких ресурсов и таких возможности у нас нет. Да, до 100 километров мы дотянуться можем. Но глубоко туда, где они чувствуют себя вольготно, к сожалению, пока что нам нечем дотянуться. И это пока работает против нас", – пояснил эксперт.

"Рождественское перемирие" маловероятно

Отдельно эксперт отметил, что не верит в реальность так называемого "Рождественского перемирия", и считает его маневром РФ. По его словам, Москва может попытаться использовать разницу в датах празднования Рождества, предлагая паузу для медийного эффекта. А потом обвинить Украину в нарушениях, продолжая собственные боевые действия и переброску сил.

"Россияне нам это не дадут, потому что у нас Рождество разное. У нас 25 декабря, а у них там свое 7 января. На свое, действительно, они попытаются разыграть эту карту. Мол, давайте сделаем. Но ведь они будут играть по-хитрому. Заставят нас остановиться, прекратить боевые действия, а сами будут проводить боевые действия и переброску сил", – считает Ступак.

По его словам, такая инициатива стала бы игрой "в одни ворота", в которой союзники, в частности США могут трактовать ситуацию в пользу РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, шансы на то, что Силам обороны Украины удастся удержать Покровск, в текущей ситуации являются весьма призрачными. Если в Купянске защитники достигают успехов и контролируют вражескую логистику, то ситуация на одном из самых горячих отрезков фронта в Донецкой области все с точностью до наоборот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!