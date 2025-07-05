Поражен важный объект российского ВПК: в Генштабе рассказали подробности ночного удара по Чебоксарам

В ночь на 5 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары (Чувашская республика), производящем адаптивные антенные решетки "Комета".

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Эти компоненты используются в дронах-камикадзе типа Shahed, крылатых ракетах "Искандер-К", УМПК для авиабомб и другом высокоточном вооружении, которым Россия систематически обстреливает украинские города. Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокоточного вооружения, в ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора - АО "ВНИИР-Прогресс" (Чебоксары, Чувашская республика РФ)", – говорится в сообщении.

Целью атаки стали производственные мощности по изготовлению адаптивных антенных решеток "Комета". Эти компоненты используются в дронах типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении, которое регулярно применяется Россией для атак по территории Украины.

В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что средства поражения достигли района цели. Сейчас уточняются результаты удара.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

Напомним, в России пожаловались на новые атаки дронов в ряде регионов. Взрывы ночью и утром 5 июля раздавались, в частности, в районах военных аэродромов "Энгельс" и "Борисоглебск" Также мощный пожар после атаки вспыхнул в промзоне в городе Чебоксары" (Чувашия).

Накануне в Генштабе подтвердили удар по предприятию по производству боевых частей для "Шахедов" в Подмосковье. После атаки там фиксировался пожар.

Также 4 июля под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: россияне жаловались, что дым видно за 25 км.

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