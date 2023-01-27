''Поражение, пожар, детонация'': ВСУ под Угледаром зрелищно уничтожили два танка и БМП-3 врага. Видео

Российские войска, которые сейчас направили силы на захват Угледара в Донецкой области, несут там потери, как и на остальных направлениях фронта. Наши воины провели в этом районе очередную операцию по "демилитаризации" врага, уничтожив его технику.

Видео дня

Видео "фейерверков" от ВСУ поделился главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что это работа бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Россияне, которые нам нравятся – поражение, пожар, детонация!" – прокомментировал журналист.

На кадрах показано, какая оккупанты на тяжелой технике разъезжают украинским полем, чтобы или найти позицию для ударов, или спрятаться от прилетов в свою сторону.

Украинские бойцы сработали мгновенно, поразив "бавовной" российские бронемашины. Весь процесс обезвреживания врага защитники еще и сняли на камеру. В результате российские танки и БМП остались гореть в поле.

"72-я ОМБр под Угледаром в зрелищном стиле уничтожила два танка и БМП-3 российсой морской пехоты", – добавил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска с начала войны потеряли в Украине 6340 ББМ и 3182 танка, по данным Генштаба на 27 января. А потери живой силы ВС РФ превысили уже 124,7 тыс.

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