Служба безопасности Украины провела масштабную операцию под кодовым названием "Паутина", в результате которой было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, размещенных на ключевых аэродромах врага. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Детали спецоперации пока не разглашают, однако украинская спецслужба уже направила оккупантам мощный месседж о силе и несокрушимости нашего государства.

"А вы думали, что Украина – это просто? Украина – это супер. Украина – это эксклюзив. По ней прошлись все катки истории. Она выдержала все возможные испытания. Закаленная, как сталь. В современном мире она бесценна", – процитировали в ведомости слова Лины Костенко.

Специалисты подчеркивают, что после такого сокрушительного удара украинские воины не будут останавливаться.

"Мы делаем все, чтобы изгнать оккупанта с нашей земли. Будем бить врага в небе, на земле и на море. А если нужно – найдем и под землей", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, спецоперация СБУ (Служба безопасности Украины) "Паутина" уничтожила более 40 российских самолетов и нанесла РФ ущерб более чем на $2 миллиарда, тогда как расходы Украины составили всего несколько сотен тысяч долларов.

Для проведения операции Украина использовала FPV-дроны, стоимость которых колеблется от $300 до $600 за единицу. Соотношение расходов Украины к нанесенному России ущербу является беспрецедентным – на каждый потраченный доллар приходится более $10 000 убытков для РФ.

После обнародования результатов операции "Паутина" Московская биржа потерпела значительное падение. Индекс Мосбиржи снизился на 4,5%, достигнув 2480 пунктов, что стало самым низким показателем за последние два года.

Россиянам прогнозируют банковский кризис. Интересно и то, что неутешительные прогнозы сразу по трем сценариям представили аналитики, которые считаются близкими к власти РФ.

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