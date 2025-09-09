Поражены по меньшей мере два резервуара: появились данные о последствиях атаки на нефтестанцию 'Второво' в России

Появились данные о последствиях атаки украинских дронов на нефтестанцию "Второво" в н.п Пенкино, Владимирской области (РФ). В результате операции, в ночь на 7 сентября, повреждены по меньшей мере два резервуара.

Об этом сообщили Telegram-канал "Dnipro Osint" и командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр". Успешную работу осуществили бойцы 14 полка СБС.

Что известно

"Дроны 14-го полка СБС в ночь на 07.09 поразили НПС "Второво" Транснефти в Пенкино Владимировской области РФ. По имеющимся спутниковым снимкам можем подтвердить поражение по меньшей мере двух резервуаров", – говорится в сообщении.

По словам, Роберта Бровди "Мадьяра", этот объект транспортировал дизельное топливо к МКНПП (Московский кольцевой нефтепродуктопровод).

"Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми", – написал "Мадьяр", и намекнул на продолжение ударов по НПЗ на территории страны-агрессора.

Стоит отметить, что НПС "Второво" является объектом инфраструктуры ПАО "Транснефть" – российской компании, управляющей магистральными нефтепроводами. Станция предназначена для приема, хранения и перекачки нефти по трубопроводной системе.

Напомним, накануне командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" информировал о поражении ЛПДС "8-Н" нефтепровода "Стальной конь" в Найтоповичах Брянской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью, 7 сентября, дроны атаковали Ильский НПЗ, на объекте возник пожар. В Оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки беспилотников упали в Северском районе на территории завода, загорелась одна из технологических установок.

