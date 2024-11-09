Порошенко купил для ВСУ еще 12 экскаваторов и призвал власть срочно возводить фортификации

Петр Порошенко купил для ВСУ 12 новых экскаваторов. Пятый президент Украины призвал власть немедленно строить фортификационные постройки на критических направлениях фронта. Техника оборудована средствами РЭБ для защиты военных строителей.

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Об этом сообщила "Европейская солидарность".

"В Госдепе, в Белом доме более трех лет назад сказали" ройте окопы, готовьте фортификационные сооружения. Рыть ничего не начали", – напомнил Порошенко.

"Если вы проедете кольцевой Киева или любого областного центра, то увидите там экскаваторы, предлагающие услуги строительства коттеджей, дорог и коммунальных сетей. Этого не будет, если сейчас эта техника не будет работать на фронте", – предостерегает Петр Порошенко.

Он также отметил, что во время украинского контрнаступления 2022 россияне усиливали оборону — тогда были построены "линии суровикина".

"Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы. Когда в 2023 году мы предложили подставить государству плечо и строить линии обороны, нам отказали", – констатирует Порошенко.

"Между тем, наша команда продолжает поставлять экскаваторы на фронт. 12 новых экскаваторов украинского производства, оборудованных РЭБом. Это одна из самых дефицитных позиций. Уже в ближайшее время мы пригоним их к батальонам и бригадам, которые просили у нас эту технику – артиллеристам, десантникам, морпехам, Сухопутным войскам", – отмечает Порошенко.

Стоимость этой партии экскаваторов – один миллион долларов. Ранее Порошенко уже передал в войска более 40 копателей.

"Мы заказали по 6 экскаваторов в месяц и продолжаем этот заказ на 2025 год", – рассказал Порошенко.

"Я еще раз призываю власть: стройте фортификации на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей! Стройте в Харьковской, Сумской, Запорожской областях! Мы не имеем права терять людей, мы не имеем права терять территорию. Должна быть вторая и третья линия обороны. И мы не имеем права терять время", – подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко удвоил собранную сумму на "Мавики" для подразделения "Ксени".