Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал власть к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне выполнить условия для членства Украины в Альянсе. Он жестко раскритиковал результаты вильнюсского саммита и заявил, что единственные, кто вносит вклад в реальную евроатлантическую интеграцию нашего государства – это ВСУ на фронте.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Вся страна предыдущие два дня жила надеждой на результат Вильнюса. Я не вижу, где нашли очевидную победу те, кто утверждает, что Вильнюс был очень удачным для Украины. К сожалению, вчерашний Вильнюс был очень похож на Вильнюс 2013 года, когда Украина не подписала "Соглашение об ассоциации. И я его подписал сразу же после избрания. А сейчас Украина не получила заслуженного приглашения в НАТО, хотя украинские Вооруженные Силы защищают восточный фланг НАТО", – констатировал Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что ее парламент, не президент, не Офис и не правительство внесли свой вклад. Единственные, кто внес этот вклад – это Вооруженные Силы Украины.

"Они воюют лучше любой другой страны НАТО. К сожалению, итоговый документ Вильнюса-23 является ксерокопией Бухареста 2008 года. Заявление Семки напоминает исключительно протокол о намерениях. Тот, кто хочет посмотреть – там слово "гарантии" отсутствует. Единственное, что там есть, это начало консультаций в случае, если грядет война", – отмечает пятый президент.

Порошенко отметил, что знает, как он проводил эти консультации в 2014 году. И ни в коем случае нам нельзя это повторить. Украине не нужно нам слов об открытых дверях.

"Если дверь открыта, дайте нам зайти. Если вы нас не пускаете, это значит – дверь закрыта, и говорите правду. Но мы должны поблагодарить партнеров за оружие, дальнобойные ракеты, радиоэлектронную борьбу, противовоздушную оборону. Без них было бы гораздо труднее", – подчеркнул Петр Порошенко.

Лидера "ЕС" отметил, что огорчает разворачивающаяся вокруг саммита ссора. Одни набрасываются на власть. Другим во всем крайний Байден. Кто виноват, выясним после войны.

"А сейчас нам нужно за год подготовиться к Вашингтонскому саммиту, потому что это не Байден назначал Татарова, Думу, обеспечил коррупцию на 36 миллиардов", – отмечает Порошенко.

По словам пятого президента, единственное, что есть в документах Семки, – это внедрение реформ. Судебная реформа, защита демократии, включая парламентскую, уважение прав человека, защиту свободы СМИ.

"Это наша ответственность", – резюмирует Петр Порошенко.