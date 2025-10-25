Порошенко передал еще одну партию 'Ай-Петри' в войска для защиты украинского неба

Двенадцать комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри" усилят защитников украинского неба. Петр Порошенко передал представителям подразделений ключи от систем.

Судьба фронта, наших городов и поселков зависит от того, насколько быстро мы можем развивать украинские военные технологии и наращивать собственное производство, подчеркнул пятый Президент. Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Удары по Одесской области управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, удары по Херсону шахедами и КАБами — враг постоянно совершенствует смертоносные технологии и свою тактику террора. Сегодня мы передаем нашим защитникам двенадцать комплексов "Ай-Петри". Они будут работать против КАБов, ударных и разведывательных дронов противника на критических направлениях фронта, потому что уже доказали свою эффективность против такого типа вражеских атак. Они защищают тыл, объекты критической инфраструктуры и линию боестолкновения уже более года", – говорит пятый Президент.

"Недавно началось и государственное контрактирование комплексов. И вот сегодня перед вами результат вовремя выполненных перед государством обязательств. Это результат совместной работы, где Фонд Порошенко стал инвестором, за счет которого было налажено производство", – объясняет Порошенко.

В состав каждого комплекса входит само средство ПДТР, пикап, купольный РЭБ на несколько диапазонов, зарядная станция и необходимая электроника.

"Это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами", – сообщал ранее Порошенко.

"Средства ПДТР передаем в надежные руки воинов из ракетной и механизированной бригады. Остальные комплексы "Ай-Петри" попадут в новообразованные корпуса Сил Обороны по государственному заказу. Хочется также поблагодарить Белогородскую ОТГ за то, что за счет субвенций поддержали воздушную защиту Киевщины. Верю: наступит время — и украинское небо станет снова чистым и безопасным", – убежден Петр Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в разработку и производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и уже используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

