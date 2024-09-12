Порошенко передаст военным на Покровском направлении 1800 FPV-дронов, 'Мовики' и окопный РЭБ

Петр Порошенко везет на Покровское направление очередную партию техники, которая крайне необходима украинским военным. 1800 FPV-дронов, "Мовики", 15 квадроциклов для эвакуации раненых, средства окопного РЭБ и зарядные станции уже сегодня будут в подразделениях Донецкой области.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Мы на прошлой неделе были в Покровске и сейчас отправляемся в Покровск. Это 15 квадрациклов, они очень эффективно себя показывают. И потому все, что смогли купить – укомплектовали и срочно в Покровске", – рассказывает Порошенко.

"Мы сейчас поставляем только то, что очень просят воины, и то, что не поставляет государство или поставляет неприемлемое качество", – констатирует Петр Порошенко.

"1800 FPV-дронов, модернизированных нами. Мы поставили плату, которая изменяет частоты, чтобы российские РЭБы не могли останавливать наши FPV-шки. 1800 разных FPV-шок: "восьмерок", "семерок", "десяток", ночных", – перечисляет пятый президент.

На фронт также везут средства низкочастотного РЭБа. Новая антенна позволяет средствам РЭБ работать в низком диапазоне частот. Там, где россияне в последнее время думали, что нашли слабое место в нашей системе обороны и якобы заняли доминирующую позицию. "Он выглядит не слишком презентабельно, но это действительно must have на фронте", – говорит Порошенко.

"Те, кто уже получал от нас РЭБ раньше, а это десятки подразделений, каждое доукомплектуем еще и такой низкочастотной антенной. Все, чтобы зонтик РЭБа максимально эффективно защищал жизнь наших бойцов", – объясняет Порошенко.