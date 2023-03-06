Порошенко показал переданные ВСУ DAF после обстрелов оккупантов

Петр Порошенко в Facebook показал фронтовые фотографии грузовиков DAF после обстрелов.

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Бойцы отправили такие фото – это наши DAFы после прилетов. По одному отработала арта, за другим охотился танчик, но к счастью боекомплект не взорвался ни в одном, ни в другом. – С ребятами что? – Живые, цели. DAF дотянул, думают как его ремонтировать. – Можно выдохнуть", – написал Порошенко.

"К сожалению, по мере того, как мы передаем все больше тягачей ВСУ, такие ситуации с машинами случаются все чаще. Статистика не солжет: больше машин – больше кейсов", – констатирует Петр Порошенко.

Петр Порошенко отмечает, что знает, как наши бойцы берегут и заботятся о своей технике, поэтому Порошенко из ОО Дело Громад всегда подставим свое плечо.

"Но мы никогда не отправляем технику, чтобы о ней забыть. Вы уже знаете, что у нас есть крутое СТО, где мы ремонтируем все, что угодно. Главное, чтобы ребята были живы, а DAFы – расходник. В течение недели отправим еще 2 грузовика на замену, а эти заберем на ремонт.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков Leyland DAF. Первая сотня автомобилей – уже на фронте.

Leyland DAF 45.150 – это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму. Также на шасси этих грузовиков изготовили специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon. Несколько комплексов такой техники уже поступило в войска.

Еще один проект на шасси DAF – это передвижная ремонтная мастерская.

Также 15 января Порошенко в Ровно передал бригаде терробороны 5 грузовиков DAF, переоборудованных под "антишахеды". Это совместный проект, который Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело громад" реализуют с военными, местными властями и командой "Евросолидарности". Еще два грузовика для ПВО получил батальон ТрО, прикрывающий столицу.