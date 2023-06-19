Порошенко показал видео, как беспилотник забросал гранатами позиции врага

Петр Порошенко показал видео с фронта, как с помощью дрона и боеприпасов ВОГ уничтожают российских оккупантов. На видео видно, как с беспилотника смахивают две гранаты прямо в скопление российских мин.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

На прошлой неделе пятый президент привез 4 тысячи гранатометных боеприпасов четырем воюющим на Востоке бригадам ДШВ. Украинские военные используют эти гранаты для воздушных атак на пехоту и технику врага.

"Пока мы передавали ребятам гранаты ВОГ с вашими пожеланиями – россияне в поте лица таскали мины. Хотели оборону строить. Не успели", – пишет Порошенко.

У боеприпасов персональные "пожелания" для врагов – их за донаты ОО "Дело Громад" на помощь ВСУ могли "передать" все желающие.

Первые "приветы" уже дошли по адресу, последующие не заставят себя ждать, убежден Петр Порошенко.

В начале июня Порошенко также сообщил о закупке полутора сотен квадрокоптеров Mavic для нужд ВСУ.

Небольшие дроны, сбрасывающие на позиции врага гранаты ВОГ – одно из креативных изобретений этой войны. Боевые квадрокоптеры могут выполнять роль как диверсионно-разведывательных групп, так и снайперов, а также фронтовой авиации. Коптеры поражают и живую силу, а также бронетехнику.