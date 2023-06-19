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Порошенко показал видео, как беспилотник забросал гранатами позиции врага

Мария Шевчук
War
2 минуты
2,8 т.
Порошенко показал видео, как беспилотник забросал гранатами позиции врага

Петр Порошенко показал видео с фронта, как с помощью дрона и боеприпасов ВОГ уничтожают российских оккупантов. На видео видно, как с беспилотника смахивают две гранаты прямо в скопление российских мин.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

На прошлой неделе пятый президент привез 4 тысячи гранатометных боеприпасов четырем воюющим на Востоке бригадам ДШВ. Украинские военные используют эти гранаты для воздушных атак на пехоту и технику врага.

Порошенко показал видео, как беспилотник забросал гранатами позиции врага

"Пока мы передавали ребятам гранаты ВОГ с вашими пожеланиями – россияне в поте лица таскали мины. Хотели оборону строить. Не успели", – пишет Порошенко.

Порошенко показал видео, как беспилотник забросал гранатами позиции врага

У боеприпасов персональные "пожелания" для врагов – их за донаты ОО "Дело Громад" на помощь ВСУ могли "передать" все желающие.

Первые "приветы" уже дошли по адресу, последующие не заставят себя ждать, убежден Петр Порошенко.

Порошенко показал видео, как беспилотник забросал гранатами позиции врага

В начале июня Порошенко также сообщил о закупке полутора сотен квадрокоптеров Mavic для нужд ВСУ.

Порошенко показал видео, как беспилотник забросал гранатами позиции врага

Небольшие дроны, сбрасывающие на позиции врага гранаты ВОГ – одно из креативных изобретений этой войны. Боевые квадрокоптеры могут выполнять роль как диверсионно-разведывательных групп, так и снайперов, а также фронтовой авиации. Коптеры поражают и живую силу, а также бронетехнику.