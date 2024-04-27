Порошенко привез в артбригады детекторы дронов 'Цукорок', шины и шиномонтажную мастерскую

Петр Порошенко передал двум артиллерийским бригадам десятки шин для грузовиков КАМАЗ, КРАЗ и Урал, а также шиномонтажную мастерскую и партию очень дефицитных детекторов дронов "Цукорок". Об этом сообщает "Европейская солидарность".

Эти небольшие приборы – настоящие спасатели на фронте. Они сигнализируют военным о наличии в воздухе вражеских дронов – разведчиков и камикадзе. Такая маленькая коробочка спасла не одну жизнь на передовой – говорит Порошенко. Спрос на них огромен. Поэтому Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" за границей заказали комплектующие на тысячу детекторов и оплатили производство. Общая стоимость партии "Цукорків" – около двух миллионов гривен.

Шестьдесят "Цукорків" Порошенко передал артиллеристам – говорит, каждый экипаж, каждая машина должны быть снабжены таким детектором дронов, чтобы вовремя реагировать на угрозу.

Российские дроны, которыми просто кишит воздух на линии фронта, это огромная угроза и для наших бойцов, и для техники. Именно поэтому, объясняет Порошенко, огромные усилия и ресурсы сейчас вкладываются в производство новейших РЭБ-систем "Ай-Петри", которые могут прикрывать большие участки фронта. А для индивидуальной защиты нужны и такие карманные сенсоры.

"От арты сильно зависит успеваемость как оборонительных, так и наступательных действий. Именно поэтому мы постоянно поддерживаем артиллерийские бригады. Наша команда закупила комплектующие для изготовления 1000 детекторов дронов "Цукорок". Но спрос на них настолько безумный, что не успеваем за их изготовлением", – говорит Порошенко.

"Цукорок" — это маленькая коробочка, которая сигнализирует бойцу, что рядом российский беспилотник Зала, Элерон или Орлан. Устройство только "слушает" и ничего не передает, поэтому его не видит враждебный РЭБ. "Защита воина" — это не только название программы НАТО, это принцип, которым руководствуется наша команда. Сегодня мы передаем детекторы дронов для 47-й и 43-й артиллерийских бригад. Ребята, пусть вас не берет ни одна российская зараза", – пожелал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко поблагодарил вице-премьера Чехии за "снарядную" инициативу и призвал ускорить вступительные переговоры Украины с ЕС.